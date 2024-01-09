Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Topsakaloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğrafına oy veren Topsakaloğlu, "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" adlı karesini seçti.

Topsakaloğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını oyladı.

Eserlerin etkileyici olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, "Emeği geçenleri kutluyorum. Böyle şaheserleri ortaya koymak bilgi ve maharet gerektirir. Anadolu Ajansı, asırlık deneyimini yine ortaya koymuş." dedi.