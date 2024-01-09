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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve tercih yaptı. Topsakaloğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparak oylama sürecine katıldı. Eserlerin etkileyici olduğunu belirten Topsakaloğlu, Anadolu Ajansı'nın deneyimini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
09.01.2024 - 11:59,
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Topsakaloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğrafına oy veren Topsakaloğlu, "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" adlı karesini seçti.

Topsakaloğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını oyladı.

Eserlerin etkileyici olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, "Emeği geçenleri kutluyorum. Böyle şaheserleri ortaya koymak bilgi ve maharet gerektirir. Anadolu Ajansı, asırlık deneyimini yine ortaya koymuş." dedi.

Kaynak: AA
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Tuncay TOPSAKALOĞLU, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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