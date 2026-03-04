Bremen\'de Bomba İhbarı

Almanya'nın Bremen kentindeki merkez tren istasyonu, yapılan bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle tamamen tahliye edildi. Olay nedeniyle tren seferleri geçici olarak durdurulurken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, istasyona yönelik gelen bomba ihbarının ardından tren seferlerinin askıya alındığı ve istasyonun boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığını belirterek yolcuların yaşanabilecek gecikmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Polis ekiplerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı aktarılırken, ihbarın arka planına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.