Bremen Senatörü Högl, Müslümanları hedef alan afiş kampanyasını erken bitirdi - Son Dakika
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Bremen Senatörü Högl, Müslümanları hedef alan afiş kampanyasını erken bitirdi

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Bremen'de Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 4 Kasım'da başlattığı, Müslümanları şüphe altında bırakan afiş kampanyası erken sonlandırıldı. İçişleri Senatörü Eva Högl, kampanyanın birçok Müslümanı rahatsız ettiğini belirterek uygulama biçiminden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Almanya'nın Bremen eyaletinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkileri üzerine erken sonlandırıldı.

Bremen İçişleri Senatörü Eva Högl, 4 Kasım'da başlatılan ve kentteki dijital reklam panolarında yayımlanan kampanyanın birçok Müslümanı rahatsız ettiğini belirterek uygulama biçiminden dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı.

Högl, "Anayasayı Koruma Teşkilatının son kampanyasının, eyaletteki birçok Müslüman kadın ve erkeği derinden yaraladığının farkına vardım. Bundan dolayı son derece üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın amacının doğru, uygulama biçiminin ise yanlış olduğunu kabul eden Högl, "Dışarıdan dostça davranmayı şüpheli gösteren bir kampanya, hedef alınan az sayıdaki kişiyi değil, ne yazık ki hedef alınmayan çok sayıda kişiyi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Högl, eleştirilerin ardından kampanya görselinin yayımlanmasının planlanandan önce sona erdirildiğini duyurdu.

Kampanya, özellikle Bremen'deki Müslüman kuruluşların tepkisini çekmişti

Bölgedeki Müslüman cemaatlerin çatı kuruluşu olan Bremen İslam Din Topluluğu (Schura Bremen), yaptığı açıklamada kampanyadan "şaşkınlık ve dehşet" duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, Bremen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Müslümanlara yönelik kampanyasının sert sözlerle eleştirildiği, kampanyanın Müslümanları genel şüphe altında bıraktığı ve toplumsal önyargıları körüklediği belirtildi.???????

Kampanyanın Bremen'de gönüllü faaliyet gösteren, derneklerde sorumluluk üstlenen ve toplumsal yaşama katkı sunan binlerce Müslümanı zan altında bıraktığı vurgulanan açıklamada, bu tür mesajların Müslüman karşıtı önyargıları güçlendirebileceği ve toplumsal uyuma zarar verebileceği kaydedildi.

Açıklamada, kampanyanın yol açtığı zararın giderilmesi için yetkililerin uygun adımlar atması çağrısında da bulunuldu.

Kampanyada, koyun postuna bürünmüş bir kurt görseli kullanılarak, "Dış görünüşte dostane, özünde demokrasi karşıtı" yazılarak Müslümanlar zan altında bırakılmıştı.

Afişin altında ise "İslamcı sızma bir tehlikedir. Görünüşün ardına bakın" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA
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