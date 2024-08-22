Brezilya, Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin ABD ve Kanada'ya geçişini engellemek için kısıtlamalar getirecek - Son Dakika
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Brezilya, Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin ABD ve Kanada'ya geçişini engellemek için kısıtlamalar getirecek

Brezilya hükümeti, bazı Asya ülkelerinden gelenlerin ülkeyi ABD ve Kanada'ya göç etmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmasını engellemek adına kısıtlamalar getirecek. Kısıtlama, vize şartı olan ülkeleri kapsayacak ve vizesi olmayan yolcuların ya uçakla devam etmesi ya da geri dönmesi gerekecek.

22.08.2024 11:16
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SAO Brezilya hükümeti, bazı Asya ülkelerinden gelenlerin ülkeyi ABD ve Kanada'ya göç etmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmasını engellemek adına kısıtlamalar getirecek.

Brezilya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Asya ülkelerinden gelenlerin Brezilya'yı, kuzeye geçmek için başlangıç noktası olarak kullandığı ifade edildi. Açıklamada, bazı Asya ülkelerinden gelenlerin ABD ve Kanada'ya göç etmek adına Brezilya'yı başlangıç noktası olarak kullanmalarına engel olmak için ülkeye girişlerine kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

Uygulamanın, halihazırda Brezilya'ya vize muafiyeti olan Asya ülkelerini kapsamayacağı aktarıldı. Kısıtlamanın Brezilya'ya gelmek için vize şartı olan ülkeleri içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gelecek haftadan itibaren vizesi olmayan yolcuların ya yolculuklarına uçakla devam etmek ya da geldikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Brezilya'nın batısındaki Acre eyaletinin polis yetkilisi Remullo Diniz, Brezilya'ya Asya ülkelerinden çok sayıda göçmen girdiğini, bunların bir kısmının sahte belgeyle geldiğini aktardı.

Diniz, bu durumun Brezilya için bir "endişe kaynağı" olduğunu belirterek aralarında suç şebekelerine üye olanların da bulunabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya, Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin ABD ve Kanada'ya geçişini engellemek için kısıtlamalar getirecek - Son Dakika

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