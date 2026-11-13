Brezilya Bakanı Capobianco, Amazonlar için Bolsonaro'yla çatışmaya gerek görmedi - Son Dakika
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Brezilya Bakanı Capobianco, Amazonlar için Bolsonaro'yla çatışmaya gerek görmedi

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Brezilya Bakanı Capobianco, Antalya'daki COP31'de Amazonların korunmasını öncelediklerini belirterek, Bolsonaro'yla çatışmaya gerek olmadığını söyledi. Capobianco, Lula da Silva döneminde Amazonlarda ormansızlaşmanın yüzde 71 azaldığını ve politikaları sürdüreceklerini kaydetti.

Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Joao Paulo Ribeiro Capobianco, ülkesinin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile siyasi çatışmadan ziyade Amazon ormanlarının korunmasını öncelik edindiğini belirtti.

Bakan Capobianco, Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Amazon ormanlarının korunmasını öncelik edindiğini belirten Capobianco, "Bolsonaro'ya karşı savaşmamıza gerek yok. O geçmiş biz ise geleceğiz." yorumunu yaptı.

Capobianco, ormanların korunmasını ikinci plana atarak Amazon'da ekonomik kalkınmayı teşvik ettiği için çevre örgütleri ve yerli topluluklar tarafından geniş çapta eleştirilen Bolsonaro'ya karşı bir hukuki adım atıp atmayacaklarının sorulması üzerine "Bizim kararımız süreci yeniden başlatmak, her şeyi değiştirmek ve ormanları (Amazon) korumak üzerineydi. Yani doğru yoldayız." ifadesini kullandı.

Lula da Silva'nın iklim politikalarını sürdüreceklerini vurguladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın göreve gelmesinden bu yana Amazonlar'da ormansızlaşma oranında yüzde 71 oranında düşüş yaşandığını belirten Capobianco, Brezilya'da ormansızlaşmanın azaltılmasının 560 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçebileceğinin altını çizdi.

Capobianco, Brezilya'da seçmenlerin Lula da Silva'nın çevre politikalarını desteklediğine dikkati çekerek, bu politikaları sürdüreceklerini kaydetti.

Brezilya'nın uluslararası iklim önceliklerini anlattı

Uluslararası iklim gündemine değinen Capobianco, Brezilya'nın ormansızlaşmayı ve ormanların tahrip edilmesini önlemek için yol haritaları hazırladığını, aynı zamanda fosil yakıt kullanımını ele almak üzere ayrı bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Capobianco, COP31 çerçevesindeki önceliklerinin de ormansızlaşmayı durdurmak, fosil yakıt kullanımını azaltmak ve 1,3 trilyon dolar iklim finansmanı oluşturmak için uluslararası bir yol haritası belirlenmesi olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine karşı savunmasız ülkelerin geleceğe hazırlanması için yatırım, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliği gerektiğinin altını çizen Capobianco, emisyon azaltılmasına yönelik daha güçlü adımların da bir diğer öncelikleri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğine övgü

Capobianco, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, "Bu benim Türkiye'ye ikinci gelişim. Brezilya'ya benziyor. İnsanlar çok sevecen." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki zirvede uluslararası iklim işbirliği adına anlamlı bir ilerleme kaydedilmesini umduğunu vurgulayan Capobianco, "COP31'in çok önemli olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA
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