Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi. Grok-1 adlı dil modelinin temel mimarisi yayınlandı ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi ve diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine olanak sağladı. Grok'un rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklerinin olmadığı sosyal medya testlerinde görüldü.