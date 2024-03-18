Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek "hissedilen sıcaklık" kaydedildi.
Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.
Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.
Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da 60,1 derece ile 'hissedilen sıcaklık' rekoru kırıldı - Son Dakika
Marvel'ın yaklaşan Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 devam filmlerini iptal ettiği ortaya çıktı. İptal kararı Disney CEO'su Bob Iger'ın isteği doğrultusunda alındı ve Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor. Bu kararın ana nedeni ise Marvel filmlerinin gişede beklenen başarıyı yakalayamaması.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi. Grok-1 adlı dil modelinin temel mimarisi yayınlandı ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi ve diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine olanak sağladı. Grok'un rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklerinin olmadığı sosyal medya testlerinde görüldü.
Adana Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp başkanı Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulu, istifayı kabul ederek kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Vali Koç, Çanakkale Zaferi'nin önemini vurgulayarak, birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulması gerektiğini belirtti. İftar programında şehit aileleri ve gazilere oyuncak hediye edildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında olağanüstü genel kurula gideceklerini ve gerekiyorsa bir alt lige ineceklerini belirtti. Koç, yaşanan olaylar sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca, maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu vurguladı. Koç, kulüp üyelerine çağrı yaparak, geleceklerini kendi belirlemeleri gerektiğini ve kulübe destek olmalarını istedi.
Avrupa'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi. Viyana, Malta, Kosova ve Bosna Hersek'teki programlarda Türk temsilciler ve davetliler bir araya geldi. Konuşmalarda Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler dualarla anıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadelerine ulaşıldı. İfadelere göre, Braka, CHP adına taşınmazları satın aldığını ve satış işlemi için avukatıyla görüştüğünü belirtti. Yılmaz ise Keleş'ten emanet para aldığını ve CHP il binasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia etti.
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