Brezilya'da ABD'nin Gümrük Vergilerine Protesto

BRASILIA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırma ve yaptırım uygulama kararına karşı cuma gününden bu yana protesto gösterileri düzenleniyor.

Sloganlar atan ve "Egemenlik pazarlık konusu değildir" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Brezilya'daki ABD Büyükelçiliği ile Rio de Janeiro gibi birçok büyük kentteki ABD konsoloslukları yakınlarında toplandı. Göstericiler, ABD'nin gümrük vergilerini silah olarak kullanma ve Brezilya'nın ulusal egemenliği ve yargı bağımsızlığına müdahale etme girişimlerini kınadı.

ABD hükümeti çarşamba günü Brezilya'dan ihraç ettiği ürünlere yüzde 50'ye varan gümrük vergileri getireceğini ve Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'e yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Moraes an itibarıyla, 2022'deki yeniden seçilme girişiminde başarısız olduktan sonra iktidarı ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun davasına bakıyor.

Brezilya'da yargının yetkisini kötüye kullandığını iddia eden ve Bolsonaro'nun yargılanmasının durdurulmasını talep eden Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı en yüksek gümrük vergisi artışlarından birini Brezilya'ya karşı uyguluyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin aldığı önlemlere şiddetle karşı çıktı. İçişlerine müdahaleyi kınayan Lula, Bolsonaro ailesinin üyeleri başta olmak üzere, muhalefeti de yabancı ittifakları ulusal çıkarların önüne koymakla suçladı. Lula, müzakerelerin eşit şartlarda yürütülmesini ve Bolsonaro'nun yargılanmasıyla ilgili dış baskılara direnilmesini savunuyor.