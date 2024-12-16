Brezilya'da Darbe Planı İddiası: Eski General Gözaltında - Son Dakika
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Brezilya'da Darbe Planı İddiası: Eski General Gözaltında

Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planında yer aldığı iddiasıyla eski general gözaltına alındı.

16.12.2024 00:46
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğu iddiasıyla, eski üst düzey bir generalin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde yüksek rütbeli general olarak görev yapan Walter Braga Netto, Federal Polis tarafından Rio de Janeiro'da gözaltına alındı.

Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına katıldığı iddialarını reddeden Netto, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bırakın herhangi birine suikast planlamayı, darbe planlarının hiçbir şekilde içinde olmadım." ifadesini kullandı.

Netto'nun, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla gözaltına alındığı ve ilerleyen günlerde başka gözaltların da olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bolsonaro'ya yakınlığıyla tanınan Netto, 4 yıldızlı general rütbesiyle Brezilya tarihinde gözaltına alınan ilk komutan olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Lula da Silva, Netto'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasiye saygı gösterilmesini bekliyoruz. Brezilya gibi fedakar bir ülkede, yüksek askeri rütbeli kişilerin bir devlet başkanına, yardımcısına ve Federal Yüksek Mahkeme'ye başkanlık eden bir yargıca suikast planlamasını asla kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Federal Polisi, 27 Kasım'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş ve Brezilya Yüksek Mahkemesi de Federal Polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sunmuştu.

Raporda, soruşturma boyunca toplanan kanıtların, Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Darbe Planı İddiası: Eski General Gözaltında - Son Dakika

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