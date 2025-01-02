Brezilya'da köprü çökmesi: Ölü sayısı 12'ye çıktı

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SAO PAULO, 2 Ocak (Xinhua) -- Brezilya donanması, 22 Aralık'ta ülkenin kuzeyindeki bir köprünün çökmesi sonucu Tocantins Nehri'ne düşen araçlardan iki kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Tocantins ve Maranhao eyaletlerini birbirine bağlayan otoyol üzerindeki Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nde meydana gelen kazanın ardından 5 kişiden hala haber alınamıyor.

Brezilya'nın devlete ait haber ajansı Agencia Brasil'in yaptığı resmi açıklamaya göre, donanmanın taktik dalgıçları ile polis ve itfaiye ekipleri kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Köprünün çökmesiyle birlikte, aralarında 25.000 litre pestisit ve 76 ton sülfürik asit taşıyan üç kamyonun da bulunduğu en az 10 araç nehre düşmüştü.

Brezilya Ulusal Su Ajansı, olayın ardından aldıkları su örnekleri üzerinde yaptıkları testlerde, suya herhangi bir kimyasal madde karışmadığını belirtti.

Brezilya Ulusal Ulaştırma Altyapısı Müdürlüğü, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.