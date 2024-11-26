Brezilya'da Ordu Darbe Girişimi Ses Kayıtlarında - Son Dakika
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Brezilya'da Ordu Darbe Girişimi Ses Kayıtlarında

Sızdırılan ses kayıtları, ordunun Bolsonaro'ya Lula hükümetine darbe yapması için baskı yaptığını gösterdi.

26.11.2024 11:18
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SAO Brezilya'da sızdırılan ses kayıtları, ordu mensuplarının Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe yapması yönünde eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya baskı yaptığını gösterdi.

Federal Polis, Brezilya ordusunun üst düzey mensuplarına ait 2022'de kaydedilmiş ses kayıtlarına ulaştı.

Sızdırılan ses kayıtlarındaki konuşmalarda ordu mensuplarının, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe yapması için baskı yaptığı bildirildi.

Ordunun eski Özel Kuvvetler Komutanlarından Albay Roberto Raimundo Criscuoli'nun "Ya şimdi ya da sonra iç savaş olacak. Şu anda iç savaş için bir gerekçemiz var; insanlar sokaklarda, büyük bir desteğimiz var." şeklinde konuştuğu ses kayıtlarında Bolsonaro'ya ya da bakanlara ait konuşmaların duyulmadığı kaydedildi.

Brezilya ordusu, Federal Polisin soruşturmayla ilgili yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım'da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 19 Kasım'da 4 asker ve bir polis tutuklamıştı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı.

Kaynak: AA

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