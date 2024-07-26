Brezilya'da Oropouche ateşi kaynaklı ilk ölüm vakaları görüldü

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RIO DE JANEIRO, 26 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Sağlık Bakanlığı, dünyadaki ilk Oropouche ateşi kaynaklı ölüm vakalarının görüldüğünü teyit etti.

Bakanlık, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde yaşayan 30 yaş altı iki kadının, bu ölümcül virüsün ilk kurbanları olduğunu bildirdi.

Açıklamada, hastaların dang hummasına benzer belirti ve semptomlar sergilediği kaydedildi.

Bakanlık, "Dünya bilim literatüründe hastalığın ölüme neden olduğu yönünde rapor bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletinde Oropouche ateşinden kaynaklandığı düşünülen diğer bir ölüm vakasının yanı sıra iki fetüs ölümüne neden olan altı olası dikey bulaş (anneden bebeğe) vakasını araştırıyor.

Oropouche virüsü hastalığı ilk olarak 1960 yılında Brezilya'da bir tembel hayvanda tespit edildi. O zamandan bu yana özellikle Amazon bölgesi ve diğer Latin Amerika ülkelerinde başka vakalar da kayda geçti.

Bakanlık, Brezilya'da bu yıl içinde 7.236 vakanın kayda geçtiğini bildirdi.