Brezilya'da Sel Felaketi: 23 Ölü, 47 Kayıp - Son Dakika
Brezilya'da Sel Felaketi: 23 Ölü, 47 Kayıp

24.02.2026 23:40
Minas Gerais'te etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi kayboldu.

Brezilya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi.

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Nehirlerin taşması sonucu Juiz de Fora'da en az 440 kişinin evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının daha da artabileceği ifade edildi.

Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

23:32
