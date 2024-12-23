Brezilya'da Uçak Kazası: 9 Ölü

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SAO PAULO, 23 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde turistik bir kent olan Gramado'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel sivil savunma departmanı, içinde 10 kişinin bulunduğu uçağın pazar sabahı Gramado yakınlarındaki Canela Havalimanı'ndan havalandığını ve birkaç dakika sonra Gramado kentine düştüğünü açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre uçağın, önce bir binanın bacasına, ardından bir mobilya mağazasına çarptığı kazada yerde bulunan 15 kişi de yaralandı.