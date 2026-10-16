Brezilya'dan yola çıkan COP31 bisiklet ekibi Bilecik'e ulaştı - Son Dakika
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Brezilya'dan yola çıkan COP31 bisiklet ekibi Bilecik'e ulaştı

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Brezilya\'dan yola çıkan COP31 bisiklet ekibi Bilecik\'e ulaştı
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Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarına dikkati çekmek için Brezilya'dan yola çıkan The COP31 Bike Ride ekibi Bilecik'e ulaştı. Türkiye etabına 7 Ekim'de katılan 10 bisikletli, yaklaşık 1300 kilometre katederek 9 Kasım'da Antalya'daki COP31'e ulaşmayı hedefliyor.

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Bilecik'e ulaştı.

Uluslararası bir vatandaş girişimi olan COP31 Bike Ride kapsamında COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta başlayan yolculuğun Türkiye etabına 7 Ekim'de katılan bisikletliler, Bilecik'e geldi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından tarihi Bilecik Saat Kulesi önünde karşılanan ekip, Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden yaklaşık 1300 kilometre yol katederek 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin gönüllüsü ve Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı, AA muhabirine, 7 Ekim'de Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'ndan farklı ülkelerden 10 bisikletlinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, ekibin Antalya'da yapılacak COP31'e katılacağını söyledi.

COP31 boyunca tam zamanlı gönüllü olarak çalışacaklarını anlatan Lafçı, "Böylece gereken ilgiyi ve dikkati çekebileceğimizi ve derdimizi anlatma fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Ekibe İstanbul'dan katılan grafik tasarımcısı Nazmiye Yağcı da bisikletlilerin şartlarının çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini kaydederek, sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlayan bisiklet sayesinde havası daha temiz şehirlere kavuşulacağını vurguladı.

Yavuz ise "The COP31 Bike Ride" ekibini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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