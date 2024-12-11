Brezilya'nın Yasal Amazon'unda Suç Çeteleri Artıyor - Son Dakika
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Brezilya'nın Yasal Amazon'unda Suç Çeteleri Artıyor

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu'nun raporuna göre, Yasal Amazon'da suç çeteleri yaygınlaşıyor.

11.12.2024 16:46
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RIO DE Brezilya'da yayımlanan bir rapor, birçok eyaletten oluşan Yasal Amazon'da, organize suç çetelerinin yayılımının bölgede artış gösterdiğini ortaya koydu.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu'nun organize suç çetelerine ilişkin raporu yayımlandı.

Söz konusu raporda, Yasal Amazon'da çetelerin, geçen yıla kıyasla artış göstererek 772 bölgenin 260'ında faaliyette olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, "PCC" isimli Brezilya ve Güney Amerika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan grup ve "Red Command" başta olmak üzere "mafya benzeri örgütlerin" bölgedeki durumu kötüleştirdiği kaydedildi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu Başkanı Renato Sergio de Lima, Associated Press'e verdiği demeçte, "Red Command"in kontrol ettiği bölgeleri bir önceki seneye göre artırdığı ve bu 260 bölgenin yarısında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'nın Yasal Amazon'unda Suç Çeteleri Artıyor - Son Dakika

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