Brezilya ve Hindistan Arasında İşbirliği Anlaşması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ticaret, yatırım, altyapı, savunma, güvenlik, sağlık, ilaç sanayi, yenilenebilir enerji, uzay ve gıda gibi kritik alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Lula da Silva, dün, başkent Brasilia'da, BRICS zirvesi kapsamında ülkede bulunan Modi'yi kabul etti.

Rio de Janeiro kentindeki BRICS zirvesi sonrası gerçekleşen buluşmada Lula da Silva ve Modi, ticaret, yatırım, altyapı geliştirme, savunma, güvenlik, sağlık, ilaç sanayi, yenilenebilir enerji, uzay ve gıda alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir dizi anlaşma imzaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, mevcut ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem ekonomik hem stratejik alanlarda daha ileri taşınması gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmeye dair sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Hindistan-Brezilya ilişkilerini geliştirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Modi, iki ülkenin ticareti çeşitlendirme ve artırma konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti.