Brezilya Yüksek Mahkemesi X'e Erişimi Geri Verdi - Son Dakika
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Brezilya Yüksek Mahkemesi X'e Erişimi Geri Verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X platformuna erişimi sağladı; şirket gerekli talepleri yerine getirdi.

09.10.2024 03:56
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.

Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Yüksek Mahkemesi X'e Erişimi Geri Verdi - Son Dakika

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