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Brezilyalı turist Kapadokya'ya gelerek Müslüman oldu - Son Dakika
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Brezilyalı turist Kapadokya'ya gelerek Müslüman oldu

Brezilyalı turist Carla Martoni Mendes, Kapadokya'yı gezmek için geldiği Türkiye'de İslam'ı seçerek Müslüman oldu. İstanbul ve Nevşehir'de minarelerden yükselen ezan seslerinden etkilenen Mendes, İl Müftülüğüne başvurarak ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve 'Meryem' ismini aldı. İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Brezilyalı turist Kapadokya\'ya gelerek Müslüman oldu
10.01.2024 - 16:42,
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Kapadokya'ya gezmek için gelen Brezilyalı Carla Martoni Mendes, Müslüman oldu.

Nevşehir İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mendes, İstanbul'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettikten sonra Kapadokya'ya geldi.

İstanbul'da ve Nevşehir'de minarelerden yükselen ezan seslerinden etkilenerek İslam'ı araştıran Mendes, İl Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Brezilyalı kadın, "Meryem" ismini aldı.

İslam'ı seçmesiyle huzur ve mutluluğa eriştiğini ifade eden "Meryem"e, İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA
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