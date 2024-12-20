Brezilyalı WEG Türkiye'de Yeni Fabrika Kuracak - Son Dakika
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Brezilyalı WEG Türkiye'de Yeni Fabrika Kuracak

WEG, Manisa'da 28 milyon avroluk yatırım yaparak redüktör fabrikası kuracak, 150 iş imkanı yaratacak.

20.12.2024 10:16
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, enerji ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Brezilya kökenli WEG'in yapacağı yeni yatırımın Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Yeni fabrikanın yerel üretim kapasitesini artırırken ülkemize teknoloji transferi, istihdamı artırma ve ihracata katkı gibi önemli etkileri olacaktır." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, WEG S.A. Manisa'da redüktör (mekanik sistemlerde kullanılan bir güç iletim cihazı) fabrikası kurmak için yaklaşık 28 milyon avroluk yatırım yapacak. Redüktör pazarındaki talebi karşılamayı ve şirketin bileşenler için üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yatırımın, 2027'ye kadar tamamlanması ve bu sayede Brezilya dışındaki redüktör üretiminin artırılması planlanıyor.

Yeni fabrika, Manisa'da 12 bin metrekarelik binada kurulacak. Tesisin Avusturya'da bulunan redüktör fabrikasıyla birlikte Türkiye'de üretilen endüstriyel elektrik motorlarıyla satış entegrasyonu sağlaması hedefleniyor.

Halihazırda Türkiye'de 750 kişiye istihdam sağlayan WEG Group Türkiye, yeni yatırımlarla birlikte 150 yeni iş imkanı oluşturmayı öngörüyor.

"Yatırım, Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü göstergesi"

Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA muhabirine, WEG S.A.'nın yatırımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin stratejik konumu, yetkin iş gücü ve gelişen sanayi altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için cazip bir destinasyon olmaya devam ettiğini söyledi. Elektrik motoru başta olmak üzere, enerji teknolojileri ve otomasyon çözümleri alanlarında önde gelen WEG gibi bir markanın Türkiye'de 88 milyon dolara Volt Elektrik'i satın almasının önemine dikkati çeken Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Firmanın şimdi de redüktör üretimi için yeni bir yatırım yapacağını duyurması, ülkemizin küresel yatırımcılar için stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu, küresel yatırım ekosisteminde Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir. Yeni fabrikanın yerel üretim kapasitesini artırırken ülkemize teknoloji transferi, istihdamı artırma ve ihracata katkı gibi önemli etkileri olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, WEG'in Türkiye'deki büyüme planlarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz, WEG'i bu yatırımları için tebrik ediyoruz. Ülkemiz, AR-GE, teknoloji transferi ve inovasyon odaklı yatırımlar için dünyanın bağlantı noktası olmaya devam edecektir."

"Stratejik bir adım"

WEG Endüstriyel Motorlar Genel Müdürü Rodrigo Fumo da Türkiye ve bölgesindeki büyüme potansiyeline işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Avrupa genelinde endüstriyel redüktör pazarının büyüme potansiyeli konusunda iyimseriz. Bu yatırım, sektördeki varlığımızı genişletme yolculuğumuzda stratejik bir adım olup, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler, hizmet mükemmelliği ve teslimat hızı konusundaki taahhüdümüzü güçlendirmektedir."

20 yıldır Türkiye'de faaliyette

WEG, Türkiye'deki ürünlerini 20 yılı aşkın süredir yerel distribütörler aracılığıyla satıyor. 2021'de kendi yerel ticari yapısını kuran şirket, 2022'de Kocaeli'nin Dilovası bölgesinde yeni bir elektrik motoru fabrikası açmıştı. Bu adımın ardından endüstriyel ve ticari elektrik motorlarının üretiminde uzmanlaşmış Volt Elektrik Motorları (Volt WEG Group) şirketini bu ay bünyesine katan WEG, ülkedeki operasyonlarını genişletti.

WEG, 1961'den bu yana sermaye malları sektöründe faaliyet gösteren, elektrik motorları, redüktörler ve sürücüler ile kontroller, enerji üretimi ve transformatörler, elektrifikasyon ürünleri ve sistemleri, otomasyon ve dijitalleşmeye odaklanan küresel bir elektro-elektronik ekipman şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve elektrikli mobilite alanlarındaki büyük eğilimlere yanıt verecek çözümler geliştiriyor. 17 ülkede 64 üretim tesisi bulunan ve 135'ten fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin dünya çapında 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. WEG, 2023 yılında 32,5 milyar dolar net gelir açıklarken bunun yüzde 52,9'unu dış pazarlardan elde ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Burak Dağlıoğlu, Teknoloji, Brezilya, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Manisa, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilyalı WEG Türkiye'de Yeni Fabrika Kuracak - Son Dakika

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