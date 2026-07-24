Brugelette\'de Altın Burunlu Maymun Kutlaması

BRUGELETTE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın Brugelette kasabasındaki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan iki Çin altın burunlu maymunu için 100. gün kutlaması düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen törende, yavru maymunlara Zhen Zhen ve Xi Le isimlerinin verildiği açıklandı.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile hayvanat bahçesi arasındaki bilimsel işbirliği anlaşması kapsamında, nadir bulunan üç Qinling altın burunlu maymunu 10 yıllık kiralama sözleşmesiyle Mayıs 2025'te Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden uçakla getirilmişti.