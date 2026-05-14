Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Dilliès, Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Dilliès, Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

14.05.2026 17:25  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Boris Dilliès, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek ekonomi, yatırım, ticaret ve sürdürülebilir iş birliklerini ele aldı. Görüşmede ulaşım, su yönetimi ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda ortak projeler değerlendirildi.

(ANKARA) - Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Boris Dilliès ve beraberindeki heyet, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Görüşmede; ekonomi, yatırım, ticaret ve sürdürülebilir iş birlikleri ele alınarak, Ankara'nın uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracak ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Boris Dilliès ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Ankara'nın ekonomik gelişim potansiyelinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

MEVCUT İŞ BİRLİKLERİNİ İLERİYE TAŞIYACAK GÖRÜŞME

Konuşmasına 14 Şubat 2026'da Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı seçilen Boris Dilliès'i tebrik ederek başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerin 2021 yılında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması'yla kurumsal bir zemine taşındığını söyledi.

Ankara'nın ekonomik gelişim potansiyelinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda daha etkin şekilde tanıtılması açısından temasların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, özellikle ulaşım altyapısı, su ve atık su yönetimi ile sürdürülebilir şehircilik uygulamaları gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkati çekti. Yavaş, şunları söyledi:

"Teknoloji, yeşil dönüşüm ve inovasyon gibi destekleyici alanlarda da ortak çalışmaların bu süreçte de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Amacımız Ankara ile Brüksel arasında sürdürülebilir, karşılıklı fayda üreten ve uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmektir. Ziyaretinizin, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin iki şehir arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımasını temenni ediyorum."

Boris Dilliès ise Yavaş'ı sonbaharda Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa İş ve Yatırım Konferansı'na davet etti.

Konuk heyet, Ulus'ta teknik incelemelerde bulunduktan sonra Ankara'dan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Dilliès, Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:37:58. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Dilliès, Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.