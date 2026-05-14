Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Dilliès, Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Boris Dilliès ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Ankara'nın ekonomik gelişim potansiyelinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

MEVCUT İŞ BİRLİKLERİNİ İLERİYE TAŞIYACAK GÖRÜŞME

Konuşmasına 14 Şubat 2026'da Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı seçilen Boris Dilliès'i tebrik ederek başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerin 2021 yılında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması'yla kurumsal bir zemine taşındığını söyledi.

Ankara'nın ekonomik gelişim potansiyelinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda daha etkin şekilde tanıtılması açısından temasların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, özellikle ulaşım altyapısı, su ve atık su yönetimi ile sürdürülebilir şehircilik uygulamaları gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkati çekti. Yavaş, şunları söyledi:

"Teknoloji, yeşil dönüşüm ve inovasyon gibi destekleyici alanlarda da ortak çalışmaların bu süreçte de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Amacımız Ankara ile Brüksel arasında sürdürülebilir, karşılıklı fayda üreten ve uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmektir. Ziyaretinizin, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin iki şehir arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımasını temenni ediyorum."

Boris Dilliès ise Yavaş'ı sonbaharda Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa İş ve Yatırım Konferansı'na davet etti.

Konuk heyet, Ulus'ta teknik incelemelerde bulunduktan sonra Ankara'dan ayrıldı.