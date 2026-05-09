Brüksel'de Açık Kapı Günü Etkinliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinliğinde ziyaretçilere kapılarını açtı.

AB'nin temellerini atan Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü'nün 76. kutlamaları kapsamında geleneksel "Açık Kapı Günü" düzenlendi.

Halkın AB kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanımasına imkan sağlayan etkinliğe sabah saatlerinden itibaren yoğun katılım oldu.

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi binalarının önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, AB çalışanlarından kurumların işleyişi, faaliyet alanları ve kariyer imkanlarına ilişkin bilgi aldı.

Özellikle AB kurumlarında kariyer hedefleyen gençler ve yetişkinler, merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yöneltme fırsatı buldu.

Çocuklar için ise fotoğraf çekimi, müzik, oyun ve çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda kurum binaları gün boyunca ziyarete açık kaldı.

AB'nin tarihçesi

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, iki yıkıcı savaş görmüş Avrupa'nın "birleşmesi" fikrini 9 Mayıs 1950'de ortaya atan isim oldu.

Schuman Planı çerçevesinde Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çeliği barış aracına çevirme hedefiyle 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kurdu.

Tarihte ilk defa devletlerin yetki ve egemenliklerinin bir kısmını uluslar üstü kuruma devrettiği bu model, Avrupa'nın ekonomik entegrasyonunun önünü açmış oldu.

AKÇT, 1957'de mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) dönüştü.

AET'nin başarısı üzerine İngiltere, Danimarka ve İrlanda Birliğe başvuru yaptı. İngiltere'nin Fransa tarafından iki kere veto edilmesinin ardından 1973'te üç ülke birden AET'ye üye oldu.

Yunanistan'ın 1981'de, İspanya ve Portekiz'in 1986'da katılmasıyla üye sayısı 12'ye ulaştı.

1993'te Maastricht Antlaşması, AB'nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu.

Birlik, 1 Ocak 1995'ten itibaren "Avrupa Birliği" olarak anılmaya başlarken aynı yıl Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 15 üyeye ulaştı.

1999'da ortak para birimi "avro" kabul edildi ve 2002'de 12 ülkede tedavüle girdi.

AB, 1 Mayıs 2004'te Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla beşinci ve en büyük genişlemesini yaşadı.

Bulgaristan ve Romanya'nın 2007'de, Hırvatistan'ın 2013'te AB'ye katılmasıyla üye sayısı 28'e çıktı.

31 Ocak 2020'de İngiltere'nin ayrılmasının ardından halihazırda AB'ye üye 27 ülke bulunuyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye, aday ülkeler arasında yer alırken Kosova da "potansiyel aday" olarak nitelendiriliyor.