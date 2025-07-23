Brüksel'de Gazze İçin Gösteri - Son Dakika
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Brüksel'de Gazze İçin Gösteri

23.07.2025 22:47
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Brüksel'de göstericiler, Gazze'deki açlığı durdurmak için Filistin'e destek çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de oluşan açlığın sona erdirilmesi talebiyle gösteri yapıldı.

Brüksel'deki Bourse Meydanı'nda toplanan bir grup, Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Brüksel'den Gazze'ye - Varoluşa saygılı olun ya da direnişle karşılaşın" yazılı pankartlar taşıyarak, "Açlığı durdurun", "Yaşasın Filistin" ve "Yaşasın Gazze" gibi sloganlar attı.

Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de oluşan açlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı grup, yarın yerel saatle 15.00'de İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde de gösteri yapacaklarını duyurdu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'ye, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, Belçika, Brüksel, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Gazze İçin Gösteri - Son Dakika

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