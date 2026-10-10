Brüksel'de gösteri şiddetinin ardından 17'si çocuk 21 kişi savcılığa sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de gösteri şiddetinin ardından 17'si çocuk 21 kişi savcılığa sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel Savcılığı, dünkü şiddet olaylarının ardından 17'si çocuk 21 kişinin savcılığa sevk edildiğini ve ifadelerinin alınacağını bildirdi. Soruşturma için 3 ilave yargı mensubu görevlendirildi; savcılık olaylara karşı kararlı ve sistematik cezai işlem yürütüleceğini vurguladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün federal hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından 17'si çocuk 21 kişinin savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamada, olaylar sonrasında gözaltına alınanlar arasında "kundaklama, güvenlik güçlerine silahla direnme, şiddet, kamu malına zarar verme, silah taşıma ve tehdit" suçlarından şüphelenilen kişilerin bulunduğu belirtildi.

Savcılığa sevk edilen 17 çocuk ve 4 yetişkinin gün boyunca ifadelerinin alınacağı, soruşturma kapsamında bugün 3 ilave yargı mensubunun görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün hukuk devletinin temel unsurlarından biri olduğuna, başkalarına ve kamusal alanlara saygının da aynı şekilde önem taşıdığına işaret edilerek, dün yaşanan olaylara karşı kararlı ve sistematik cezai işlem yürütüleceği vurgulandı.

Sendika yürüyüşü sırasında şiddet olayları yaşandı

Dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protestolarda, hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelen kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelere tepki gösterilmişti.

Gösteriler sırasında siyah kıyafetli ve yüzlerini gizleyen bazı gruplar, polise kaldırım taşları, cam şişeler ve havai fişekler fırlatmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaylarda otobüsler ile polis ve itfaiye araçları zarar görmüştü. Paylaşımlı otomobiller, bisikletler ve elektrikli skuterler de tahrip edilmiş veya barikat kurulmasında kullanılmıştı.

Gösteri öncesinde ve sonrasında yapılan kontrollerde molotofkokteyli, benzin, havai fişekler, bıçak ve çekiç gibi tehlikeli malzemeler ele geçirilmişti.

Dün akşam gösterilerin sonunda yaklaşık 80 kişi kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına alınmış, 30 kişi hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

Grev ve gösteriler nedeniyle başkentte toplu ulaşım, belediye hizmetleri ve çöp toplama çalışmalarında da aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA
PolitikaBrükselŞiddetGüncelYargıÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:21
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in öldüğü kazada yeni gelişme
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:13:05. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel'de gösteri şiddetinin ardından 17'si çocuk 21 kişi savcılığa sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei