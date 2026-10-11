Brüksel'de yüzlerce kişi İsrail'e yürüyerek silah ticaretinin durdurulmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de yüzlerce kişi İsrail'e yürüyerek silah ticaretinin durdurulmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımın üçüncü yılında ölen Filistinliler için gösteri düzenledi. Midi Tren İstasyonu önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine yürüyerek silah ticareti ve sevkiyatının durdurulmasını istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımın üçüncü yılında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve İsrail'e yönelik siyasi tedbirler alınması için gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla Brüksel'deki Midi Tren İstasyonu önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine yürüdü.

"Eylemsizlik ve sessizlik soykırımla suç ortaklığıdır", "Gazze'deki ablukayı kır ve soykırımı sona erdir", "Kanlı Avrupa" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'e silah ticareti ve sevkiyatının tamamen durdurulmasını, askeri, ekonomik ve akademik anlaşmaların sonlandırılmasını talep eden göstericiler, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve geri dönüş haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika hükümetini İsrail'e yönelik daha somut adımlar atmaya çağıran göstericiler, Belçika'da yaşayan Filistinlilerin Gazze'deki aileleriyle birleşme taleplerini de dile getirdi.

Brüksel daha önce de on binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterilerine sahne olmuştu.

Kaynak: AA
UluslararasıPolitikaBelçikaBrükselGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:28
Manisa’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:50:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Brüksel'de yüzlerce kişi İsrail'e yürüyerek silah ticaretinin durdurulmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei