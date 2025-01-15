BŞEÜ Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi - Son Dakika
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BŞEÜ Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi

BŞEÜ Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bilgisayar laboratuvarlarını modern donanımlarla yeniledi.

15.01.2025 15:46
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgisayar laboratuvarlarının yenilendiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve akademisyenlerin daha nitelikli bir teknolojik altyapı sunmak amacıyla bilgisayar laboratuvarlarının yenilendiği kaydedildi.

Eğitim, öğretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve dijital imkanları geliştirmek amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca laboratuvarlardaki bilgisayarların teknik donanımlarının çağın gereksinimlerine uygun hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yenileme çalışmaları kapsamında, Merkezi Bilgisayar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilecik Meslek Yüksekokulu ve Osmaneli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nda yer alan bilgisayarlar tamamen yenilendi. Laboratuvarlarımızda, modern donanım özelliklerine sahip olan bilgisayarlar kullanılarak öğrencilere hızlı ve verimli çalışma olanağı sağlandı. Laboratuvarlarımızın envanterine yeni eklenen bilgisayarlar, yüksek işletim gücü, artırılmış bellek kapasitesi ve hızlı depolama alanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek şekilde tasarlandı."

Kaynak: AA

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