BTP Başkanı Baş: Kıbrıs Barış Harekatı bağımsızlık mührüdür - Son Dakika
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BTP Başkanı Baş: Kıbrıs Barış Harekatı bağımsızlık mührüdür

20.07.2026 18:06
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, harekatın Türk milletinin bağımsızlık iradesini simgelediğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine dayalı kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Kıbrıs Barış Harekatı, yalnızca bir askeri operasyon değil; Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, garantörlük hakkının ve mazlumun yanında olma kararlılığının tarihe vurduğu mührün adıdır. Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Baş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Barış Harekatı yalnızca bir askeri operasyon değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, garantörlük hakkının ve mazlumun yanında olma kararlılığının tarihe vurduğu mührün adıdır. 20 Temmuz 1974'te Mehmetçik, Kıbrıs'a savaş değil; barış, güvenlik ve umut götürmüştür. Bugün Kıbrıs Türk'ü kendi toprağında özgürce yaşayabiliyorsa, bunun temelinde o tarihi irade vardır."

Kıbrıs meselesi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin milli davasıdır. Bu dava uluslararası baskılarla, günübirlik hesaplarla veya dış güçlerin projeleriyle şekillendirilemez. Kalıcı çözüm Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve siyasi iradesini esas alan adil bir anlayışla mümkündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda, güçlü, tam bağımsız ve kendi kararlarını kendi veren bir Türkiye; Doğu Akdeniz'de de barışın ve istikrarın en büyük teminatıdır.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü gururla kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP Başkanı Baş: Kıbrıs Barış Harekatı bağımsızlık mührüdür - Son Dakika

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