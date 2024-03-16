BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz

Güncel

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Havalimanı yapıyorsunuz uçuş garantisi veriyorsunuz, köprü yapıyorsunuz araç garantisi veriyorsunuz. Bu garantileri vereceğine çiftçiye alım garantisi versen hiç kimse aç kalmaz. Çiftçi zarar ettiği için ekip biçemiyor" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Flash Haber TV'de "Seçime Doğru" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Baş, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi görünümüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Hüseyin Baş'ın açıklamaları özetle şöyle:

"ÇİFTÇİYE ALIM GARANTİSİ VERSEN KİMSE AÇ KALMAZ"

"Havalimanı yapıyorsunuz uçuş garantisi veriyorsunuz, köprü yapıyorsunuz araç garantisi veriyorsunuz. Bu garantileri vereceğine çiftçiye alım garantisi versen hiç kimse aç kalmaz. Çiftçi zarar ettiği için ekip biçemiyor. Ben bir hafta önce Kayseri'deyim. Kayseri'nin bir ilçesinde şeker pancarı üreticisi, 'Bu sene ekmeyeceğim, zarar ediyorum, uğraşıyorum, didiniyorum elektrik maliyetini karşılayamıyorum, işçi maliyetini karşılayamıyorum, tohum maliyetini karşılayamıyorum. Ben zarar ediyorum niye ekeyim ki' diyor.

"EMEKLERİMİZ HÜKÜMETİN BORÇLANDIĞI MAKAMLARA SATILMIŞ VAZİYETTE"

Çiftçi ekmeyince, zarar edince ne oluyor? Biz o mamulü bir şekilde yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Yurt dışından almamız için bize dolar lazım. Bu sefer de dolar bulmak için borçlanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla sizin emeğiniz hükümetin borçlanmasına tapulanmış bir şekilde ne kadar çalışırsanız çalışın o emeği biz aslında borçlandığı tekellere satıyoruz. Bizim emeklerimiz hükümetin borçlandığı makamlara satılmış vaziyette. Ben, '100 yıllık emeğimiz de ipotek altına alınmasın. En azından çoluğu çocuğu kurtaralım çünkü bu zihniyet bizi iyi bir yere taşıyamayacak' diyorum.

"BAŞKA SEÇENEKLERİMİZ DE VAR' DİYEBİLMEK ADINA BİZ HAZIRIZ"

Türkiye'nin her yerinde bütün pusulalarda varız ve biz seçmenimizden destek istiyoruz, oy istiyoruz. Bunun sebebi sadece yerel yönetimi kazanalım ve belediyede hizmet edelim değildir. Biliyorum ki birçok izleyicimiz şu an 'sana oy versem de kazanamayabilirsin' diyor. Bu zihniyeti yıkmak adına, bir sonraki seçimlere hep birlikte çok güçlü hazırlanabilmemiz adına, iktidar ve muhalefet sahiplerine 'Siz yanlış yapıyorsunuz ve bizim başka seçeneklerimiz de var' diyebilmek adına biz hazırız, bir seçenek olarak burada duruyoruz.

"LİYAKATLİ ADAYLARIMIZ, EN MÜKEMMEL PROJELERLE YOLA ÇIKMIŞ DURUMDA"

81 il, 922 ilçenin tamamında bütün adaylarımız gayet liyakatli, işin ehli ve kendi yerel bölgelerinde en mükemmel projelerle yola çıkmış durumda. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cihan Erdoğanyılmaz kardeşim de dahil, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Hasan Aydın ağabeyim de dahil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Ömer Turan ağabeyim de dahil. Hepsini saysam vakit yetmez ama bütün illerde, bütün ilçelerde liyakatli kadrolarla birlikte biz yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın oylarına talibiz."