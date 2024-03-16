BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi görünümüne ilişkin değerlendirmeler yaparak, çiftçilere alım garantisi verilmesi gerektiğini belirtti.

16.03.2024 19:27  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Havalimanı yapıyorsunuz uçuş garantisi veriyorsunuz, köprü yapıyorsunuz araç garantisi veriyorsunuz. Bu garantileri vereceğine çiftçiye alım garantisi versen hiç kimse aç kalmaz. Çiftçi zarar ettiği için ekip biçemiyor" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Flash Haber TV'de "Seçime Doğru" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Baş, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi görünümüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Hüseyin Baş'ın açıklamaları özetle şöyle:

"ÇİFTÇİYE ALIM GARANTİSİ VERSEN KİMSE AÇ KALMAZ"

"Havalimanı yapıyorsunuz uçuş garantisi veriyorsunuz, köprü yapıyorsunuz araç garantisi veriyorsunuz. Bu garantileri vereceğine çiftçiye alım garantisi versen hiç kimse aç kalmaz. Çiftçi zarar ettiği için ekip biçemiyor. Ben bir hafta önce Kayseri'deyim. Kayseri'nin bir ilçesinde şeker pancarı üreticisi, 'Bu sene ekmeyeceğim, zarar ediyorum, uğraşıyorum, didiniyorum elektrik maliyetini karşılayamıyorum, işçi maliyetini karşılayamıyorum, tohum maliyetini karşılayamıyorum. Ben zarar ediyorum niye ekeyim ki' diyor.

"EMEKLERİMİZ HÜKÜMETİN BORÇLANDIĞI MAKAMLARA SATILMIŞ VAZİYETTE"

Çiftçi ekmeyince, zarar edince ne oluyor? Biz o mamulü bir şekilde yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Yurt dışından almamız için bize dolar lazım. Bu sefer de dolar bulmak için borçlanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla sizin emeğiniz hükümetin borçlanmasına tapulanmış bir şekilde ne kadar çalışırsanız çalışın o emeği biz aslında borçlandığı tekellere satıyoruz. Bizim emeklerimiz hükümetin borçlandığı makamlara satılmış vaziyette. Ben, '100 yıllık emeğimiz de ipotek altına alınmasın. En azından çoluğu çocuğu kurtaralım çünkü bu zihniyet bizi iyi bir yere taşıyamayacak' diyorum.

"BAŞKA SEÇENEKLERİMİZ DE VAR' DİYEBİLMEK ADINA BİZ HAZIRIZ"

Türkiye'nin her yerinde bütün pusulalarda varız ve biz seçmenimizden destek istiyoruz, oy istiyoruz. Bunun sebebi sadece yerel yönetimi kazanalım ve belediyede hizmet edelim değildir. Biliyorum ki birçok izleyicimiz şu an 'sana oy versem de kazanamayabilirsin' diyor. Bu zihniyeti yıkmak adına, bir sonraki seçimlere hep birlikte çok güçlü hazırlanabilmemiz adına, iktidar ve muhalefet sahiplerine 'Siz yanlış yapıyorsunuz ve bizim başka seçeneklerimiz de var' diyebilmek adına biz hazırız, bir seçenek olarak burada duruyoruz.

"LİYAKATLİ ADAYLARIMIZ, EN MÜKEMMEL PROJELERLE YOLA ÇIKMIŞ DURUMDA"

81 il, 922 ilçenin tamamında bütün adaylarımız gayet liyakatli, işin ehli ve kendi yerel bölgelerinde en mükemmel projelerle yola çıkmış durumda. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cihan Erdoğanyılmaz kardeşim de dahil, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Hasan Aydın ağabeyim de dahil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Ömer Turan ağabeyim de dahil. Hepsini saysam vakit yetmez ama bütün illerde, bütün ilçelerde liyakatli kadrolarla birlikte biz yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın oylarına talibiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 19:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çiftçiye Alım Garantisi Verilirse Kimse Aç Kalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement