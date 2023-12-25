BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: \'Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorlarsa BTP\'yi desteklesinler\'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türkiye'de konsept bir belediye, yerel yönetim mantığı ortaya koyacağız. Biz yol yapmak için, su vermek için, elektrik altyapısı yapmak için belediye istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Ne kadar kandırıldıklarını ne kadar soyulduklarını görmek istiyorlarsa, BTP'yi desteklesinler. Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorlarsa BTP'yi desteklesinler" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara'da; partinin il başkanları toplantısında konuştu. Baş, şunları söyledi:

"Türkiye'de konsept bir belediye, yerel yönetim mantığı ortaya koyacağız. Biz yol yapmak için, su vermek için, elektrik altyapısı yapmak için belediye istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Ne kadar kandırıldıklarını ne kadar soyulduklarını görmek istiyorlarsa, BTP'yi desteklesinler. Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorlarsa BTP'yi desteklesinler.

X belediyesine bakıyorsun 50 bin tane çalışanı var. 50 bin adamla sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın 50 bin tane adamı? Küçücük bir ilçe belediyesinde 500 tane personel istihdam ediliyor. Hiçbiri sabah 9'dan akşam 5'e kadar gidip, orada çalışmıyor. Belediyeleri rant kapısına çevirdiler, belediyeleri menfaat kapısına çevirdiler. Biz, 'Belediyelerin rant kapısı olmaktan çıkarıldığı bir Türkiye istiyorsanız bize oy verebilirsiniz' diyoruz.

Biz Türkiye'de konsept bir belediyecilik anlatacağız. Bütün adaylarımızın sahiplendiği bir yerel yönetim bakışımız olacak. Yoksa yolu herkes yapar. Belediye başkanı gider, yerelde halka hizmet eder. Ben dünyanın yarısından fazlasını gezdim; bir tane belediye başkanının ne resmini gördüm ne ismini okudum. Bizde ise nereye gitsen adamın ismi yazıyor. Bunlar belediye başkanlığı yapmak istemiyor ki, bunlar belediyeye hizmet etmek de istemiyor. Bunlar sizi sömürmek istiyor, toplumu sömürmek istiyor. Oradan menfaat, rant üretmek istiyor.

Türkiye'de iki tane belediye başkan adayı var, her yerde. Genel seçimde kurdukları tezgahı yine kurmanın peşindeler. ya ona vereceksin ya ona. ya AK Parti'nin adayına ya CHP'nin adayına. Biz diyeceğiz ki topluma; 'Siz bunların kurduğu tezgaha tekme atmak istiyorsanız; bu partilerin hiçbirine oy vermeyeceksiniz.' Bu, nezaketle bir başkaldırıdır. Biz bu sisteme başkaldırdığımızı gösterdiğimiz bir seçime giriyoruz."