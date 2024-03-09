BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'yi Aydınlık Yarınlara Taşımaya Çalışan Bir Duruşumuz Var

Güncel

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gençlerimizin, çocuklarımızın çağdaş, modern bir Türkiye hayalinde yer bulabilecek bir ülkeyi inşa etmeye çalışıyoruz. Buna ilişkin düşüncelerimiz var. Eskilerin kavgalarında boğulan değil, yarınlara Türkiye'yi taşımaya çalışan bir duruşumuz var" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde aday çıkardıklarını söyleyen Baş, "Yerel seçimde seçmenin önüne üç tane pusula geliyor, üç pusulanın tamamında yıldızların ortasında hilal şeklinde BTP logolu partimiz var olacaktır" diye konuştu. Baş'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ TAŞIMAYA ÇALIŞAN DURUŞUMUZ VAR"

"Bu üç pusuladan biz dileriz ki üçünde ama en azından bir tanesinde partimize oy verilsin. Seçmenden bu yönde talepte bulunuyoruz, güzel de teveccüh var. Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gençlerimizin, çocuklarımızın çağdaş, modern bir Türkiye hayalinde yer bulabilecek bir ülkeyi inşa etmeye çalışıyoruz. Buna ilişkin düşüncelerimiz var. Eskilerin kavgalarında boğulan değil yarınlara Türkiye'yi taşımaya çalışan bir duruşumuz var. O yüzden inşallah bu seçimde de bunu bir şekilde sergileyip vatandaşımızla da buluşmuş olacağız.

"OYUN SONUCUNDA HİÇBİR TALEBİ YERİNE GELMİYOR"

Şimdi gidiyor seçmenimiz iktidar partisi veya ana muhalefete veya yavru muhalefete oy veriyor. Bu verdiği oyun sonucunda hiçbir talebi yerine gelmiyor, hiçbir beklentisi gerçekleşmiyor. 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden daha bir sene geçmedi. Cumhurbaşkanı'nın vaatlerinde ÖTV'siz cep telefonu dendi. ÖTV'yi kaldırdığı cep telefonu piyasada yok. Bu zaten 'eski tuşlu telefonlardan ÖTV'yi kaldırdım' gibi bir şey oldu. Bırak ÖTV'yi kaldırmayı sen ona yüzde 1000 ÖTV koysan ne olur, zaten alıcısı yok, zaten bir işe yaramıyor. Bakıyorsunuz işte üniversiteli öğrencilere burs vaadi verildi... Böyle bir şey yok, ev hanımlarına maaş vaadi verildi hiçbir ev hanımına dönüp bakan yok. Bırakın hepsini, normalde yapmanız gereken emeklilere maaş artışını bile yapmadınız. Dolayısıyla seçmende 'Oy veriyorum, oy veriyorum, oy veriyorum sonunda hiçbir beklentim gerçekleşmiyor. O zaman ben niye siyasetle ilgileneyim' gibi bir psikoloji oluşuyor. Ben de diyorum ki hep oraya oy verdiğimiz için böyle oluyor.

"TERSLİĞİ DÜZELTMENİN YOLU BTP'YE OY VERMEK"

EYT'yi açıkladılar. Emekliye maaş zammı yapmayıp EYT'linin alacağı parayı emekliye yüklediler. Ne anladım o işten. Dün bakamadığın 2 milyon emekli vardı bugün bakamadığın 5 milyon emekli var. Sen önce kendi giderinden kısacaksın, sen zor şartlara talim edeceksin halkın güçlü olacak. Güçlü devlet, yöneticisi kocaman saraylarda yaşayan, bir sürü uçakları olan devlet değildir. Güçlü devlet, vatandaşı güçlü olan devlettir, vatandaşı dünyanın istediği yerine gidebilen devlettir, vatandaşı dünyanın istediği yerinden istediği zaman istediği alışverişi yapabilen milletlerin mensup olduğu devlettir güçlü devlet. Ama bizde iş tam tersi yürüyor vatandaş bitap, vatandaş çok kötü durumda ama yöneticiler harika bir durumda. Bu işte bir terslik var! Bu tersliği düzeltmenin yolu da yine söyleyeyim sandıkta hep oy verdiklerimize oy vermek değil, gelip BTP oy vermektir."