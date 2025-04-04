BTP Lideri: Satın Almama Özgürlüğü Kayıp - Son Dakika
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BTP Lideri: Satın Almama Özgürlüğü Kayıp

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Hüseyin Baş, toplumun satın alma özgürlüğünün elinden alındığını ve yargıda farklılık olduğunu belirtti.

04.04.2025 15:45
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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Milletin satın alma özgürlüğünü elinden alanlar, millet 'Satın almıyorum' dediğinde bu sefer ayağa kalktılar ve 'Nasıl satın almıyorsun' diyorlar. Toplum satın alma özgürlüğünü zaten yitirdi" dedi.

BTP Genel Başkanı Baş, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, şunları kaydetti:

"Milletin satın almama özgürlüğü vardır"

"Biz her sabah bir gözaltı haberiyle, bir tutuklama haberiyle güne başlıyoruz. İktidarın elindeki argümanları kullanarak toplumu, siyaseti, ekonomiyi baskıladığı süreçleri izlemeye başladık. Son 3-4 aydır hemen hemen böyle günler geçiriyoruz. Milletimiz de bu yaşanan süreçlere artık yeter dercesine çok güçlü refleksler vermeye başladı. Bu reflekslerin bir ayağı da boykot süreciydi. Bu bir toplumsal reflekstir ve milletin satın almama özgürlüğü vardır. Milletin satın alma özgürlüğünü elinden alanlar, millet 'Satın almıyorum' dediğinde bu sefer ayağa kalktılar ve 'Nasıl satın almıyorsun' diyorlar. Toplum satın alma özgürlüğünü zaten yitirdi.

"Yahu milletin parası yok ki harcasın"

Boykot hak mıdır, yasal mıdır diye konuşuyoruz, bunu bir kenara bırakalım ve Türkiye'de boykot yapmayalım ve bütün millete 'Yarın herkes bütün parasını harcasın' çağrısı yapalım. Yahu milletin parası yok ki harcasın! Yani yarın herkesi para harcamaya davet etsek zaten sadece yarın harcayabilir ertesi gün yine mecburi bir boykotu yapmak zorunda kalacak. Toplumun gelir düzeyi ve alım gücü ortada. Milletimiz gerçekten ümüğüne çökülmüş, boğazından sıkılmış, nefes alamaz vaziyete getirilmiş durumda. Millet artık son çırpınışlarını yaparken boğazını sıkan da 'Hayır kardeşim ölmeyeceksin' diyor. Hiçbir tepki vermeni istemiyor, nasıl tepki vermesi ya bu can havliyle verilen bir tepkidir aslında.

"TRT'de 'Yıkılış AKP' dizisi çekerler"

Boykot yapıyor diye sanatçıyı diziden atıyorlar. Sonra bir başka sanatçı ona destek oluyor diye onu da diziden atıyorlar. Günün sonunda TRT'de, hepimizin kanalında Rasim ile Cem dizi çekecek, adını da 'Yıkılış AKP' koyarlar. Yerli ve milli markalara boykot yapıldığı iddiası dolaşıyor. Soframızdaki domatesin tohumunun, gübresinin yerli ve milli olup olmadığının tartışıldığı bir ortamda boykot ettiğiniz herhangi bir firmanın ne kadar yerli ve milli olduğundan bahsedebilirsiniz? Böyle bir şey zaten bırakılmadı ki. İktidar Türkiye'deki bütün yerel güçleri, Türkiye'nin kendine ait bütün kaynaklarını ve güçlerini yurt dışından belli firmalara taşere etmiş vaziyette. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde elektrik faturası ödüyorsunuz. O fatura dönüyor dolaşıyor Alman firmasının cebine giriyor, İngiliz firmasının cebine giriyor. Bunlara varıncaya kadar bizim enerji hürriyetimizi dahi yurt dışındaki firmaların güdümüne veren bir iktidar bugün herhangi bir firmanın alışverişinin kesilmesine 'Yerli ve milli markalara boykot yaparak milli ekonomiye darbe vuruluyor' diyemez.

"İktidar yanlılarına farklı, muhaliflere farklı hukuk uygulanıyor"

Türkiye'de şu anda iki tane hukuk uygulanıyor; bir iktidar yanlılarının hukuku var, bir de muhaliflerin hukuku var. İktidar yanlılarına uygulanan hukuk AİHM kararlarının fersah fersah üzerinde. Bu öyle bir hukuk ki AİHM buraya yetişemiyor. Hani ne deriz; suç kanıtlanmadığı sürece 'lekelenmeme hakkı' dediğimiz, kişiyi siz fail olarak ortaya koyamazsınız, cezalandıramazsınız. Suç yüzde 100 olarak kanıtlanmalı. Bu iktidar tarafında yüzde bin olarak kanıtlanmalı bunun suçlu olduğuna karar vermemiz için ama dönüp muhalife baktığımız zaman bir Orta Doğu hukuku bile işlemiyor. Bunlar lekelenmeme hakkına sahip şüpheli diye anacağız mahkeme karar kararlarını verecek deniyor. Benim lekelenmeme hakkım varsa bu hakka bütün iktidar tarafının saygı duyması lazım ama yalanlarla, uydurmalarla dedikodularla, fitnelerle hepimizi lekeleyen bir yapı var karşımızda, suçlu olmadığımızı bildiğimiz halde.

"Türkiye'de bana adil yargılanmadan kim bana bahsedebilir"

Dolayısıyla hepsi ağza pelesenk olmuş ama hiçbiri uygulanmayan şeyler. İktidar tarafına çok farklı bir hukuk uygulanıyor. Üç tane milletvekili bir partiden istifa ettirildi. Bu bütün medyada yer aldı. İstifa ettirilme sebeplerinin altın kaçakçılığı olduğu yazıldı çizildi. Bir tek soruşturma gördük mü, görmedik. Ama siz sosyal medyada bir troll tweet attığı zaman soruşturma geçiriyorsunuz ve bu soruşturmalar yaşanmadan önce, bu tutuklamalar yaşanmadan önce gazetecilerin bunları medyada konuştuğunu görüyoruz. Şimdi bana adil yargılanmadan kim bana bahsedebilir, Türkiye'de gerçek bir hukuk düzeninin hala hayatta olduğundan kim bana bahsedebilir, Türkiye'nin anayasal bir düzende işlediğinden kim bahsedebilir?"

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Lideri: Satın Almama Özgürlüğü Kayıp - Son Dakika

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