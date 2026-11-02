BTP Uşak İl Divanı\'nda Karamus, Türkiye\'deki asayiş sorunlarına dikkat çekti

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Uşak İl Başkanlığı, genişletilmiş il divan toplantısında parti yöneticileri ve üyelerini bir araya getirdi. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya BTP Genel Başkan Yardımcıları Bilal Karamus, Sabri Terzi ve BTP Başdanışmanı Harun Kayacı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan BTP Uşak İl Başkanı Halil İbrahim Çakın, teşkilat üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek önümüzdeki süreçteki çalışma planları hakkında bilgi verdi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Bilal Karamus, konuşmasında Türkiye'deki asayiş sorunlarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Fiyatlar uçuşuyor havada; mekan dağıtma, mekan kurşunlama, adam dövme... Bu çeteler nereden doğdu? Uyuşturucu nereden doğdu? Ülkemiz çok güzel bir ülkeyken maalesef arkadaşlar, uyuşturucunun kol gezdiği, uyuşturucu baronlarının Türkiye'de cirit attığı bir ülke haline geldi. Bunlar durup dururken olmadı. Birileri bir yanlış yaptı… Türkiye her kesimden insanın cirit attığı bir ülke oldu. Suçlu yakalanıyor, tamam da bu insanlar Türkiye'ye nasıl geldi? 400 bin doları veren vatandaş oldu. Adamın cibilliyetine, sabıka kaydına bakmadan vatandaş yaptılar. Vatandaş yapınca adam bütün eba ecdadını aldı getirdi. Onları da vatandaş yaptı. Burada da bir sürü yanlış ve usulsüzlük var. Bunlar anlatmakla bitmez ama işin özüne gelecek olursak Türkiye maalesef kurumları itibarıyla çökertiliyor."

BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi ise bu ülkenin Atatürk sayesinde dini birliğini sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin yüzde 99 Müslüman olmasını sağlayan, onların tırnak içerisinde, haşa, dinsiz dedikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ne yaptı? Batı Trakya ve Balkanlardaki Müslümanları, Müslüman unsurları Türkiye'ye getirdi. Mübadeleyle Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkları, Ermenileri, Rumları yurt dışına gönderdi. O dönemde Karadeniz'de bile var. Hatta bunların içerisinde imamlık yapanlar bile var. Yorgo Andreadis'in "Gizli Din Taşıyanlar" diye bir kitabı var. Diyor ki adam Müslüman değilim dese gönderilecek ve 'Ben de Müslümanım' diyor, kalıyor, imamlık yapıyor burada. İşte onların kalıntıları bugün Cumhuriyet'le, Atatürk'le kavga ediyorlar. Başka hiçbir sebep aramayın."

"DOĞRU FİKRİN ÖNÜNDE HİÇBİR İRADE DURAMAZ"

BTP Başdanışmanı Harun Kayacı da Osmanlı'nın son dönemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir empati yapalım. Osmanlı'nın padişahı İngilizlere teslim olmuş. Kapitülasyonlarla başlayan süreç, Düyun-u Umumiye ile beraber Osmanlı'nın ekonomisi iflas etmiş. Sevr Anlaşması'yla Osmanlı'nın toprakları bölüşülmüş, askeri liseler kapatılmış, büyük ağır silahlara sınırlama getirilmiş, asker küçültülmüş ve dağıtılmış. Azınlıklar birinci sınıf, ecnebiler birinci sınıf vatandaş, Türkler üçüncü sınıf vatandaş. Azınlıklardan biri birini öldürüyorsa onu Osmanlı mahkemeleri yargılayamıyor. Kiliselerde mahkeme kuruyorlar ve kiliselerdeki mahkemenin kararına uyuyorlar. Millet bizar olmuş. Yokluk, sefalet, açlık hayallerini çalmış… Osmanlı'nın son dönemi, böyle bir toplumdasınız. Bir tane insan çıkıyor. Ağzı dualı bir insan. Tek başına öyle bir mücadele veriyor ki bütün dünyayı hayran bırakıyor kendisine. Mao, ilk saha konuşmasını 'Ben sizin Atatürk'ünüzüm' diyor. Bütün mazlum milletlerin, emperyalizme başkaldırmak isteyen ama çözüm bilemeyen bütün devletlerin ilham kaynağı olmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal diye bir adam çıktı, tek başına emperyalizmi kovdu, bu topraklara Türk mührünü vurdu. Onun için burası bütün Türkiye'yi değiştirir. Buna zerre kadar şüphem yok. Çünkü doğru fikrin önünde hiçbir irade duramaz"