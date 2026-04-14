BTSO'nun 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' Projesi Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' projesi, Yıldırım Erguvan İlkokulu Konferans Salonu'ndaki açılış toplantısıyla başladı. Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen proje kapsamında 51 okulda binlerce öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Programda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ve BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan konuşmalar yaptı.

Hakan Batmaz, gıda tüketimi ve israf konusunda farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, güvenilir gıdanın önemini vurguladı. İsrafın bir saygı meselesi olduğunu ifade eden Batmaz, tabakta bırakılan her lokmanın emeğe ve doğaya karşı sorumluluk olduğunu söyledi. Burhan Sayılgan ise sağlıklı beslenmenin güvenilir gıdaları tercih etmek anlamına geldiğini belirtti ve israftan kaçınmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlenecek ve ödüllü bir resim yarışması yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'nden 14 eğitmen, öğrencilere güvenilir gıda, sağlıklı beslenme ve israf konularında bilgi aktaracak.