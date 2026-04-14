BTSO'nun 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' Projesi Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTSO'nun 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' Projesi Başladı

14.04.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından başlatılan 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' projesi, Yıldırım Erguvan İlkokulu'nda düzenlenen açılış toplantısı ile start aldı. Proje, 51 okulda binlerce öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim' projesi, Yıldırım Erguvan İlkokulu Konferans Salonu'ndaki açılış toplantısıyla başladı. Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen proje kapsamında 51 okulda binlerce öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Programda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ve BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan konuşmalar yaptı.

Hakan Batmaz, gıda tüketimi ve israf konusunda farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, güvenilir gıdanın önemini vurguladı. İsrafın bir saygı meselesi olduğunu ifade eden Batmaz, tabakta bırakılan her lokmanın emeğe ve doğaya karşı sorumluluk olduğunu söyledi. Burhan Sayılgan ise sağlıklı beslenmenin güvenilir gıdaları tercih etmek anlamına geldiğini belirtti ve israftan kaçınmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlenecek ve ödüllü bir resim yarışması yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'nden 14 eğitmen, öğrencilere güvenilir gıda, sağlıklı beslenme ve israf konularında bilgi aktaracak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Yıldırım, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:35:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.