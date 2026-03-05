BTÜ'den Karbon Salınımını Azaltacak Proje - Son Dakika
BTÜ'den Karbon Salınımını Azaltacak Proje
05.03.2026 14:09
Bursa Teknik Üniversitesi, karbondioksit gazını azaltmayı hedefleyen yeni bir proje geliştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) sanayiden yayılan karbondioksit gazının çevreye verdiği zararı azaltacak proje üzerinde çalışılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Geçim'in yürütücüsü olduğu "Taylor Akış Rejiminde Çalışan Mini Ölçekli Vorteks Mikserler ile Yüksek Verimli CO² Yakalama Süreçlerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Çalışma kapsamında fabrikaların kullandığı kolonlar yerine, "mini ölçekli vorteks mikser" adı verilen küçük, özel tasarlanmış bir sistem kullanılarak karbondioksit gazının daha hızlı, etkili ve düşük enerjiyle yakalanması amaçlanıyor.

Geliştirilecek sistemin, bugün kullanılan büyük ve maliyetli kolon sistemlerine göre daha küçük, ekonomik ve verimli olması sebebiyle hem sanayi tesislerinin maliyetinin azalması hem de çevreye verilen zararın düşürülmesi hedefleniyor.

Fabrika bacalarından çıkan ve iklim değişikliğine neden olan karbondioksit gazını tutmak için yeni bir yöntem elde etmeyi amaçlayan projede, Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ertuğrul Erkoç ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özekmekçi de yer alıyor.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Dr. Gözde Geçim, çalışmanın özellikle sanayisi yoğun bir şehir olan Bursa'da karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Geçim, çalışmanın yerli sanayinin çevreye duyarlı üretim yapmasına destek olacak ve ülkenin 2053 yılı için belirlediği "net sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkacağını belirterek, "Projemizin karbon yakalama alanında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını da hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversite olarak çevre odaklı ve sürdürülebilirlik temelli projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi sanayinin hizmetine sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin geliştirdiği bu proje, hem çevresel etkileri azaltacak hem de sanayimizin daha verimli ve rekabetçi üretim yapmasına katkı sağlayacak nitelikte. BTÜ olarak ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üretmeye ve çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

