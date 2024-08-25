Bu gölün efsaneleri tüyler ürpertiyor - Son Dakika
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Bu gölün efsaneleri tüyler ürpertiyor

Sivas'ta bulunan Aygır Gölü, doğal güzelliği ve efsaneleriyle dikkat çekiyor. Gölün içinden çıkan aygır ve köyün sular altında kalması gibi efsaneler, bölge halkını hayrete düşürüyor.

25.08.2024 19:31
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Bu gölün efsaneleri tüyler ürpertiyor

SİVAS - Sivas'ta renkleriyle dikkatleri üzerine çeken Aygır Gölü, efsaneleri ile adından söz ettiriyor. Göl için rivayet edilen efsaneler duyanların tüylerini ürpertiyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan Aygır Gölü, doğaseverlerin, kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı olan göl, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra rivayetiyle de adından söz ettiren Aygır Gölü'nün efsaneleri duyanları hayrete düşürüyor. Köyün sürüsünü yaylıma çıkaran çobanın döndüğünde köyün yerinde gölü gördüğü söylenen göl, asırlardır gizemini koruyor. Bir diğer efsanede ise gölün içinden bir aygır çıkıp at ile çiftleşip tekrar suyun içine girdiği söyleniyor. Aradan bir sene geçtikten sonra at doğum yaptığı yeniden bu gölün kenarına gelince aynı aygır sudan çıkıp yavrusunu alıp gölün içerisinde kaybolduğu efsanesi dilden dile dolanıyor.

"Köyün tamamı sular altında kalmış"

Aygır Gölü'nün 3 asırlık bir geçmişi olduğunu söyleyen Kertmekaracaören köyü muhtarı Mustafa Çipil, "Bu gölün ismi esasen Aygır Gölü olarak geçer. Buranın efsaneleri çok eski yıllara dayanır. Burada zaten bir köy varmış. İçerisindeki ardıç direkleri daha çürümemişti. Biz çocukken yüzer o direklerin üzerine çıkardık. Oradaki evler belli oluyordu. O zaman ki çoban köyün sürüsünü almış yaymak için dağa götürmüş. Geri döndüğünde köyün tamamını su kaplamış. Çoban kendi evini bulmak için suya girmişse de bulamamış. Daha sonra kalanlar Ortaköy dediğimiz yere taşınmışlar. Bir diğer efsanede ise bir vatandaş atını çayıra otlaması için bırakmış. Geri geldiğinde atının iki tane olduğunu görmüş. Yaklaştığında başka bir hayvan olduğunu görmüş. Aygır, onu görünce suya girmiş. Büyük cüsseli bir hayvanmış. Bizim babalarımız çocukluğunda gördüklerini söylerlerdi. Bu aygır efsanesi 300 yıllık bir mesele" dedi.

Kaynak: İHA

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