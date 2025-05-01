Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Girecek - Son Dakika
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Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Girecek

Türkiye'de 11 yeni film vizyona giriyor, aksiyon, gerilim, komedi ve animasyon türlerinde seçenekler mevcut.

01.05.2025 10:47
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, dram ve gerilimden korku ve animasyona 11 film vizyona girecek.

Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı "Thunderbolts", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak

Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor.

Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.

"Tuzak"

Bill Skarsgard ve Anthony Hopkins'in oyunculuklarıyla öne çıkan gerilim filmi "Tuzak", David Yarovesky yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Ailesini geçindirmek için bir araba çalmaya kalkışan Eddie'nin merkezinde yer aldığı filmde, çalmaya çalıştığı aracın sahibinin, uzaktan kontrolle Eddie'yi otomobilin içine kilitlemesi ile gelişen durum anlatılıyor. Bu noktadan itibaren daracık bir alan, bir güç savaşının, hayatta kalma mücadelesinin ve gitgide yükselen bir gerilimin sahnesine dönüşüyor.

"Kafka: Hayatımın Aşkı"

Almanya ve Avusturya ortak yapımı "Kafka: Hayatımın Aşkı", 1923 Temmuz'unda Baltık Denizi'nde sürpriz bir aşk yaşayan hasta Franz Kafka'nın hayatının son bir yılını anlatıyor. Bu beklenmedik aşk, Kafka'nın ölümünden önceki duygusal dünyasına ve edebi mirasına ışık tutuyor.

"Yaşamın İhtişamı" adlı romandan uyarlanan Georg Maas ve Judith Kaufmann yönetmenliğindeki film, Kafka'nın son dönemindeki hassasiyetini sinematografik bir dille aktarıyor.

"Aznavour"

Mehdi Idir ve Grand Corps Malade'nin birlikte yönettiği Fransız yapımı "Aznavour" haftanın bir diğer biyografi filmi olacak.

Filmde başrol oynayan Tahar Rahim, dünya çapında 180 milyondan fazla albüm satan unutulmaz Fransız şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Charles Aznavour'u canlandırıyor.

Filmde yoksul çocukluğundan şöhrete yükselişine, zaferlerinden başarısızlıklarına, Paris'ten New York'a, özel bir sanatçının olağanüstü yolculuğu gözler önüne seriliyor.

"June ve John"

Luc Besson'un yönettiği; Matilda Price, Luke Stanton Eddy ve Ryan Shoos'un rol aldığı "June ve John", sıkıcı bir hayat süren John'un hayatına renk getiren June ile tanışmasını anlatıyor.

"Ölü Mevsim"

Funda Eryiğit, Ece Yaşar ve Erdem Şenocak'ın oynadığı Doğuş Algün'ün filmi "Ölü Mevsim", İstanbul'un varoş semtlerinden birinde yaşayan iki kız kardeşin mahalle baskısına karşı verdiği mücadeleye odaklanıyor.

"Aşağı Mahalle"

Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker, Abidin Yerebakan, Mesut Gedikoğlu, İzzet Çivril ve Abdullah Şekeroğlu'nun rol aldığı "Aşağı Mahalle", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarında çekmeye aday olacak.

Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, mahalle abileri Abidin'e gelen bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu alıyor.

"Histeri"

Mehmet Akif Büyükatalay'ın çektiği "Histeri", bir film çekim sürecinin karanlık bir hal almasını ve ekibin kaosa sürüklenmesini anlatıyor.

"Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları"

Ekin Pandır'ın yönettiği "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları", Deniz ile kardeşi Arda'nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya'yı kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.

"Cahim"

Doğukan Mısır'ın çektiği haftanın yerli korku filmi "Cahim", çocuğu olmadığı için cin kabileleri ile anlaşma yapan bir kadının hikayesini odağına alıyor.

"Ne Zha 2"

Animasyon film "Ne Zha 2", insanlar tarafından büyütülen iblis çocuk Ne Zha'nın, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile ittifak kurması sonrasında yaşanan mücadeleyi beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Girecek - Son Dakika

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