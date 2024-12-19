Bu Hafta Sinemalarda 9 Yeni Film

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Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona beşi yerli, 9 film izleyiciyle buluşacak.

Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı "Şımarık" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği film, zengin bir babanın, şımarık oğluna ders vermek için onu zamanda yolculuk yaptığına ikna etmesi ve oğlunun 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde olduğuna inanmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"On Saniye"

Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz'ın oynadığı "On Saniye", Ceylan Özgün Özçelik yönetmenliğinde vizyona girecek.

Dram türündeki film, ülkenin en prestijli liselerinden birinde, bir öğrencinin annesi ile rehberlik öğretmeni arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor.

"Oflu Hoca 4"

Özgür Bakar'ın yönettiği; Çetin Altay, Bilal Hancı ve Ufuk Özkan'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca 4", katıldığı yoga kampında dolandırıcı olduğunu düşündüğü yoga gurularının foyasını ortaya çıkarmaya çalışan Oflu Hoca'nın maceralarını anlatıyor.

"Akıldan Kalbe"

Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe", yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini işliyor.

Dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaptı.

"Düzen"

Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen", ABD'de şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983'te geçen bir olayı ele alıyor.

ABD, Birleşik Krallık ve Kanada ortak yapımı filmin başrollerinde Jude Law, Nicholas Hoult, Marc Maron, Tye Sheridan, Odessa Young ve Jurnee Smollett rol aldı.

"Aşkın Hükmü"

Heba Yousry'in yönetmenliğini yaptığı Mısır yapımı romantik komedi filmi "Aşkın Hükmü", iki genç arasında ilkokul günlerine dayanan derin bir dostluk etrafında dönüyor.

Filmin başrollerini Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh ve Sawsan Badr paylaştı.

"Mufasa: Aslan Kral"

Oscar ödüllü Barry Jenkins'in çektiği animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral", Mağrur Diyar'ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikayesini anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Jessica Belkin, Taylor Kowalski ve Jeremy Sisto'nun oynadığı ABD yapımı "Katliam Gecesi", geç vardiyada tek başına çalışan genç bir kadına odaklanıyor.

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Gen 2", bir grup gencin başına gelen paranormal olayları ele alıyor.