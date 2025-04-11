Bu Hafta Vizyona Giren 7 Yeni Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyona Giren 7 Yeni Film

Sinemalarda bu hafta 'Armand' ve 'Amatör' gibi dikkat çeken 7 yeni film gösterime giriyor.

11.04.2025 10:05
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(ANKARA) - Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera Ödülü'nü alan "Armand" ile başrolünde Rami Malek'in oynadığı "Amatör" yer alıyor.

İşte o filmler:

Armand

Tatile kısa bir süre kala okuldaki bir olayın ardından Armand ve Jon'un ebeveynleri yönetim tarafından çağrılır. İki çocuk hakkında ortaya atılan suçlama ortalığın karışmasına neden olur ancak gerçekte ne olduğunu kimse bilmemektedir. Ebeveynler ve okul personeli ne olabileceğine ilişkin tartışmaya girer ve toplantı kısa sürede kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki gerçekler ortaya çıktıkça olay daha da karmaşık bir hal alır.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel

Oyuncular: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit

Amatör

CIA'de çalışan yetenekli ama içine kapanık Charles Heller'ın hayatı, karısının Londra'daki terör saldırısında öldürülmesiyle altüst olur. Ancak Charles'ın amirleri bu davayı takip etmeye hiç ilgi göstermezler. Derin bir acı ve kontrol edilemeyen bir öfkeyle hareket eden Charles, bulunduğu çevreyi terk ederek, tehlikeli bir göreve çıkar.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: James Hawes

Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan

Drop: Kabul Et veya Reddet

Violet, uzun bir sre yalnız kaldıktan sonra yeniden bir randevuya çıkar. Henry ile tanışması başlangıçta ümit verici olsa da, bu romantik atmosfer kısa sürede bozulur. Violet'in cep telefonuna anonim mesajlar gelmesiyle randevusu bir kabusa dönüştürür. Bir yabancı, Violet'i talimatlarına tam olarak uymadığı taktirde oğlu Toby'yi ve kız kardeşi Jen'i öldürmekle tehdit eder.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Christopher Landon

Oyuncular: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane

Fena Halde Fiorella

Aynı gecekonduda yaşayan Pir Memmik, Şair, Duvar ve Falso Kader, mezarlıkta çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışır. Onların hayatı, bir gün mezarlığa  zengin bir yaşlı adamın gelmesiyle değişir. Bu gizemli adamın aniden ölümü arkadaşların karanlık planlar yapmalarına neden olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Mehmet Yamak

Oyuncular: Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Omid Darvishi

Cesur Yaga ve Sihirli Dünya

Cesur Yaga, mucit kedisi ve neşeli dostlarıyla birlikte masalsı bir krallıktaki küçük bir kulübede yaşar. Sihirde ustalaşmaya çalışan Yaga'nın amacına ulaşabilmesi için yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan Sihir Kitabı'nı bulması gerekir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Vladimir Sakov

Tohatlıyız Heri

Mehmet'in sevdiği kadın Hediye ile kavuşmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Yasin Acun

Oyuncular: Kürşat Akgül, Nursel Özdemir, Ahmet Durmaz

Hamia: Musakkai Cin

Muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın olayı çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Giren 7 Yeni Film - Son Dakika

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