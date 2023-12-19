Denizli\'deki bir okul hem elektrik üretiyor hem de yağmur suyunu değerlendiriyor

Bu okul hem elektriğini üretiyor hem de yağmur suyunu değerlendiriyor

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akademik çalışmaların yanında birçok sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu, tasarruf sağlamak amacıyla çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde hem kendi elektriğini üretiyor hem de çatıdan gelen yağmur sularını toplayarak su tüketiminin önemli bir kısmını karşılıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu, sosyal sorumluluk projelerini aralıksız sürdürüyor. 'Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz' düşüncesiyle okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, 13 ay önce "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında proje hazırlayarak ilgili makamlara sundu. Projenin kabul edilmesiyle çatıya kurulan güneş paneli sayesinde aylık 22 bin TL, yıllık ise 264 bin TL tasarruf sağlanıyor. Okulun çatısından akan suları borular yardımıyla depolara aktarılmasını sağlayan okul yönetimi, bahçe sulamasında şebeke suyu yerine depoladığı yağmur suyunu kullanıyor. Bahçe kısmında, böcek evleri ve kuşlara özel yemlikler bulunan okul, doğa dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca okulda atıl durumdaki malzemeler ile geri dönüşüm kütüphanesi yapılması ise takdir topluyor.

"Kendi elektriğimizi kendimiz üretmek istedik"

Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nun Denizli'nin başarılı ve sevilen okullarından biri olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ruhi Öz, "Okul olarak, personel olarak sıfır atık projesine çok değer veriyorduk ve katkıda bulunmak istedik. Bu konuda çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin de desteğiyle topladığımız geri dönüşüm atıkları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Sıfır Atık' projesindeki yarışmalarda 2 yıl üst üste il birincisi olduk. Çalışmalara da aynı şekilde devam ediyoruz. Elektrik giderimiz gerçekten çok büyüktü. Bundan dolayı kendi elektriğimizi kendimiz üretmek istedik. Bizim için en uygun olan güneş enerjisi projesiydi. Bakanlık da bu arada 'Temiz ve Tasarruflu Bin Okul Projesi'ni başlattı. Biz de bunun öncülüğünü yapmış olduk. Şu anda 41 panelde kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Okulumuzun çatılarına akan yağmur sularını depolarımızda biriktirip; ağaçlarımızı, çimlerimizi, bitkilerimizi bu depolardan sulamaktayız. Okul bahçemizde otomatik damlama ve püskürtme sulama sistemleri yaptık ve kullanmaktayız. Hatta bu proje Büyükşehir Belediyemizce de beğenildi ve projemize destek amaçlı 2 büyük tanker bağışlandı" dedi.

"Atık malzemeleri kullanarak, okulumuzda geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk"

Daha temiz bir çevre için birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Sultan Çakır, "Okulumuzda Bakanlığımızın projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz birçok proje bulunmakta. Biz atıklarımızı kullanarak okulumuzda geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk. Bunda da öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Çocuklarımız resim derslerinde, resim atölyelerinde lastikleri boyadılar, onlardan sandalye oluşturdular, çiçek saksıları yaptılar. Bunun için ayrıca öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğa ve çevreye yönelik okul yönetimi olarak katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Sultan Çakır, "Okulumuz gerçekten projeler bazında Denizli'nin önde gelen okullarından biri oldu. Öncelikle 'Erasmus Plus' projesi kapsamında yurt dışı hareketliliklerimizi gerçekleştirdik. Bu projeler kapsamında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yurt dışında farklı eğitim etkinliklerine katılma fırsatı bulmuştur. İngilizce öğretmenlerimizin yürüttüğü e-twinning projeleri ile devamlı olarak okulumuz Avrupa Kalite etiketi almaktadır. Onun dışında rehberlik servisimiz aktif bir şekilde projelerimizi yürütmekteler. 'Emsan velisi okur'; 'Emsan öğretmenleri okur'; 'Çocuk eğitimine birde burdan bak'; 'Kamu spotu' gibi proje, seminer ve drama çalışmalarıyla bir çok konuda örnek çalışmalar yürütmekteler" şeklinde konuştu.