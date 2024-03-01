Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor

Sivas'ta yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk'ün kurduğu radyo tamirhanesi müşterileri adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor. Öztürk, radyoların tamirini yaparken aynı zamanda 20 bin parça antika ürün sergiliyor ve eski objelerle hatıraları yaşatıyor. Radyolara olan ilgi hala devam ediyor ve Öztürk, yeni neslin akıllı telefonlarından bile radyo dinlediğini belirtiyor.

01.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk'ün kurduğu radyo tamirhanesi müşterileri adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle eski objeler unutulmaya yüz tuttu. Değişen ve gelişen dünyada yenilikler birbiri ardına sıralanırken eskinin özlemini yaşayanlar ise eski objelerle hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk kurduğu radyo tamirhanesinde aynı zamanda 20 bin parça antika ürün sergiliyor. Nostaljik radyoların tamirini de yapan Öztürk, hem radyolara hem de eskinin hasretini yaşayanlara adeta ikinci baharı yaşatıyor.

"Antika dünyası bir derya"

Çocukluk yıllarımda evimizde bir hadise yaşanmıştı diyen Yılmaz Öztürk, "O dönemden beri hep merakım vardı. Köylere, pazarlara gittim. Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden getirdiğim ürünler oldu. 35 yıllık bir süreç bu. Dükkanda şu an 20 bin parça ürünüm var. Eski radyolar, gramofonlar, plakçalarlar, kasetçalarlar, kasetler, bakır objeler, tesbihler, gümüş yüzük gibi birçok ürün var. Zaten bakırlar kendi başına bambaşka bir seri buna ek olarak porselenler, elektronik cihazlar bulunuyor. Antika dünyası bir derya burada sınır yok" ifadelerini kullandı.

"Akıllı telefonlarından bile radyo dinliyorlar"

Radyolara ilgisinden dolayı çocukluk ve ortaokul yıllarında bir tamircinin yanında çıraklık yaptığını belirten Öztürk, "Şimdilerde de eskiye hayat vermeye devam ediyoruz. Günümüzde herkes radyo dinlemese de radyo meraklısı çok. Başka şehirlerden bile tamir geliyor. Lambalı radyo, transistörlü radyolar, kasetçalarlar gibi radyoları tamir ediyorum. Günümüz teknolojisini çok anlamam ama eskiyi iyi bilirim. Radyonun tamir süresi parçalara göre değişiyor. Elimde parça varsa hemen tamir edebilirim ama parçası eksikse birkaç gün tamir sürüyor. Yeni nesil radyo dinlemiyor, telefon bizleri tamamen hayattan koparmış durumda. Tabi eskiye bağlı olan insanlar var. Akıllı telefonlarından bile radyo dinliyorlar bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yılmaz Öztürk, Zabıta, Radyo, Sivas, Teknoloji, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement