Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, tasarruf ve verimlilik için bürokratlara seslendi - Son Dakika
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Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, tasarruf ve verimlilik için bürokratlara seslendi

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Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, tasarruf ve verimlilik için bürokratlara seslendi
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Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptığı toplantıda kurumsallaşma, tasarruf ve verimlilik vurgusu yaptı. Benzer, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilikle kullanılması, etik ve yasalara uyulması gerektiğini söyledi.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı toplantıda kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kurumsal yapının tek bir kişinin çabasıyla değil ortak mücadeleyle kurulabileceğini belirten Benzer, belediyeyi daha verimli ve kaliteli bir hizmet yapısına kavuşturacaklarını söyledi.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında belediyenin bürokratlarıyla bir araya geldi. Kurum içi çalışma disiplininin artırılması, hizmette verimliliğin sağlanması ve tasarruf tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının masaya yatırıldığı buluşmada kurumsal yapının kökleştirilmesine yönelik kararlı mesajlar verildi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, konuşmasında kurumsal yapının güçlü temeller üzerine oturtulması ve kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanılması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Amacımız kamuya daha iyi hizmet etmek. Hepimiz kamudan maaş alıyoruz. Onun için görevimizi kamu adına yapıyoruz. Bizim patronumuz kamu, halk, yani Buca halkı. Bunu bilmemiz lazım, ben bunu biliyorum, hissediyorum. Zaten ben de onların adına bu kurumu yönetiyorum. Siz de onlar adına maaş alarak, onlara hizmet etmek için çalışıyorsunuz. Yani biz onların amiri durumunda değiliz. Tüm ailemiz yani sizlerle birlikte çaba içerisinde olursak o zaman bu kurumu kurumsallaştırırız, verimli hale getiririz, her türlü hizmeti daha kaliteli hale getiririz ve Buca'mıza daha kaliteli, daha yaşanabilir ortam yaratabiliriz"

"AYNI PAYDAŞLARIZ, DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kurum bütünlüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz aynı paydaşlarız, hepimiz dayanışma içinde hizmet etmek durumundayız. Dayanışma halinde olmalıyız. Bir müdür, diğer müdürden bir şey talep ediyorsa bunu dayanışma içinde yerine getirmek zorundayız. Biz kurumun bütünlüğünü düşünmek zorundayız. Biz paydaşız, hepimiz paydaşız, aynı kuruma hizmet ediyoruz. O kurumda titiz davranırsak daha iyi olacak diye düşünüyorum."

ETİK KURALLARA VE YASALARA UYGUNLUK

Toplantıda masalarda yer alan etik kitapçıklara da değinen Benzer, yazılı olan ve olmayan tüm kurallara tam anlamıyla uyulması gerektiğini hatırlattı. Tüm işlerin kural, yönetmelik ve yasalara uygun yürütülmesini istedi. Toplantının ilerleyen bölümünde ise birim müdürleri de söz alarak birimlerinin ihtiyaçları hakkında görüşlerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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