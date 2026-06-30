Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, Birim Müdürlerle Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, birim müdürleri ile yaptığı toplantıda yol haritalarını "21. yüzyıl belediyeciliği, kurumsallaşma ve vatandaşa saygılı hizmet" olarak açıkladı.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, birim müdürleri ile Mevlana Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Bizim en temel anlayışımız, insan haklarına ve etik değerlere uygun, yasalar ve kurallar çerçevesinde bir çalışma ortamı inşa etmektir. Hepimiz bu ilkelere istisnasız uyacağız. Biz bu onurlu görevi Belediye Başkanımız Görkem Duman'dan emanet aldık. Başkanımızın yokluğunda, onun emanetine sahip çıkmak adına her zamankinden daha çok çalışacağız ki Başkanımız da orada rahat etsin. Umuyoruz ki kendisi en kısa zamanda yeniden aramızda olacak" diye konuştu.

Hizmet standartlarını yükselteceklerini belirten Benzer, şunları söyledi:

"Bu kurumu, Buca halkına en kaliteli hizmeti veren bir yapıya kavuşturacağız. Elbette bunu sizlerin desteği ve ortak aklıyla başaracağız. Buca'da 21. yüzyıl belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda gerekli hizmet içi eğitimleri de alarak, hepimiz ileri standartlara göre görev yapacağız. Eksikliklerimizi hızla tamamlayacak, kurumsallaşacak ve çok daha hızlı reaksiyon gösteren bir belediye olacağız. Sizlerden en büyük ricam; vatandaşımız belediyeye geldiği zaman onları mutlaka can kulağıyla ve büyük bir saygıyla dinleyin. Sorun o an çözülemiyor olsa bile, vatandaşımızı dinlemeli, durumu anlatmalı ve her koşulda saygılı bir şekilde uğurlamalısınız. Bizim yönetim tarzımız, bizim üslubumuz budur."