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(İZMİR)- Buca Belediye başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Başkan Duman, "Buradan söz veriyorum; bundan sonraki süreçte önceliğimiz emekçinin hakkı olacak" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye binası önünde gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılarak işçilerle beraber halay çekti. Başkan Duman, bayram kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, görev süreci boyunca emek ve dayanışmadan yana olacağını belirterek, " Buca Belediyesi'ne emek veren her bir kişiyi mesai arkadaşından ziyade kendime bir yoldaş, bir dava arkadaşı olarak görüyorum. Sizler de beni böyle görün. Seçildiğimiz bu onurlu görevde önceliğimiz 'emek' ve 'dayanışma' olacak. Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek görev süremiz boyunca tüm mesai arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağız" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ EMEKÇİNİN HAKKI OLACAK"

Çalışanları enflasyona ezdirmemek adına planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Duman, "Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizinin etkisini derinden hissetsek de bunu aşacak planlarımızı hızla hayata geçireceğiz. Buradan söz veriyorum; bundan sonraki süreçte önceliğimiz emekçinin hakkı olacak. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin ve emekçinin bayramı" ifadelerini kullandı.