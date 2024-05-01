Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Başkan Duman, 'Buradan söz veriyorum; bundan sonraki süreçte önceliğimiz emekçinin hakkı olacak' dedi.

01.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediye başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Başkan Duman, "Buradan söz veriyorum; bundan sonraki süreçte önceliğimiz emekçinin hakkı olacak" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye binası önünde gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılarak işçilerle beraber halay çekti. Başkan Duman, bayram kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, görev süreci boyunca emek ve dayanışmadan yana olacağını belirterek, " Buca Belediyesi'ne emek veren her bir kişiyi mesai arkadaşından ziyade kendime bir yoldaş, bir dava arkadaşı olarak görüyorum. Sizler de beni böyle görün. Seçildiğimiz bu onurlu görevde önceliğimiz 'emek' ve 'dayanışma' olacak. Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek görev süremiz boyunca tüm mesai arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağız" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ EMEKÇİNİN HAKKI OLACAK"

Çalışanları enflasyona ezdirmemek adına planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Duman, "Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizinin etkisini derinden hissetsek de bunu aşacak planlarımızı hızla hayata geçireceğiz. Buradan söz veriyorum; bundan sonraki süreçte önceliğimiz emekçinin hakkı olacak. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin ve emekçinin bayramı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, 1 Mayıs, Emekçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement