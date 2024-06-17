Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kurban Bayramı'nda huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Duman, onlarla sohbet etti ve moral verdi.

17.06.2024 10:15
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, huzurevi sakinlerine bayram ziyaretinde bulundu. Büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Duman, "Varlığınız bana güç veriyor" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kurban Bayramı'nda da ilk ziyaretini huzurevine gerçekleştirdi. Buca'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Görkem Duman, büyüklerinin ellerinden öperek bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinleri tarafından büyük sevgi ve ilgi ile karşılanan Başkan Duman, onlarla bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti.

"Varlığınız bana güç veriyor"

Buca'nın büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Duman, "Bayramda öncelikle büyüklerimizin ellleri öpülür, duaları alınır. Biz de bu geleneği bozmadan bugün ilk ziyaretimizi Buca'nın çınarlarının yaşadığı bu merkeze gerçekleştirdik; ellerini öptük, dualarını aldık. Burada hep birlikte olmak çok güzel ve çok anlamlı. Biz büyük bir aileyiz. Varlığınız bana güç veriyor" diye konuştu.

Duman'a teşekkür

Huzurevi sakinlerine moral veren ziyarette Başkan Görkem Duman, onlarla masa tenisi oynadı. Buca'nın çınarları ise ziyaretten çok memnun olduklarını ifade ederek, "Bizi sevindirdin. Yüzümüzü kara çıkarmadın. Beklediğimizden fazlasını görüyoruz" diyerek çalışmalarından dolayı Başkan Duman'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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