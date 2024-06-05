Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Çağrıda Bulundu

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Çevre Günü'nde hemşehrilerine çağrıda bulundu. Herkesin temiz bir çevrede yaşam hakkı olduğunu vurgulayan Duman, özellikle kaçak moloz yüzünden yaşanan çevre ve sağlık sorunlarına dikkati çekerek, "Kaçak moloz dökümü yapanları belediyemize ihbar edin. Sizlerin gönüllü desteğiyle ilçemizin kanayan yarasını tedavi edelim" dedi.

Kayıt dışı alanlara yapılan moloz dökümüne karşı kararlı bir çalışma yürüten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalılardan da destek istedi. Kaçak moloz dökenlerin Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Duman, fotoğraf ve video kaydı alınması halinde moloz dökümü yapan aracın plakasına 450 bin liraya kadar ceza uygulandığını söyledi.

Kesilen ceza 1 milyon liraya yaklaştı

Göreve geldikleri günden beri 50 bin ton kaçak moloz atığı topladıklarını, kestikleri ceza tutarının da 1 milyon liraya yaklaştığını belirten Başkan Duman, herkesi yasal prosedüre uymaya çağırdı. Moloz atığı olan vatandaşların Buca Belediyesi'ni aramalarını isteyen Başkan Duman, şöyle konuştu:

"Buca'mızı her yönüyle Türkiye'de örnek gösterilen bir ilçe yapmak için çalışırken bu çevre gününde sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli bir konu var. Boş arazilere, ormanlık alanlara hatta çöp konteynerlerinin yanına atılan kaçak molozlar çevre kirliliğinin yanı sıra artan hava sıcaklıklarıyla beraber sağlık sorunları da yaratıyor. Moloz atıkları için yasal bir prosedür var; belediyemize başvurmanız ve cüzi bir harç ücreti ödemeniz gerekiyor. Ardından ekiplerimiz, moloz atıklarınızı evinizden teslim alarak güvenli noktalara dökümünü gerçekleştiriyor. Ancak son dönemde bu yasal sürece uyulmadığını tespit ediyoruz ve bu sorunun üzerine ciddiyetle gidiyoruz. Unutmayın ki kaçak moloz dökenlere 64 bin lira ila 464 bin lira arasında ceza kesiliyor."

"Evimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz"

Öte yandan, vatandaşları molozlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen firmalar dışında kimseye teslim etmemeleri için de uyaran Başkan Duman, "Buca bizim evimiz. Evimizin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Sizlerin gönüllü desteğiyle ilçemizin kanayan yarasını da tedavi edeceğiz. Güzel günler yakın" dedi.