Buca Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Tutuklandı

08.06.2026 07:58
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, suçlamalar nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İÇŞLERİ Bakanlığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, 'Rüşvet' ve 'Zimmet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmir'in Buca ilçe Belediye Başkanı Görkem Duman'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Görkem Duman, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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