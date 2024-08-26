Buca Belediyesi 1. Kırklar Kavun Festivali düzenledi - Son Dakika
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Buca Belediyesi 1. Kırklar Kavun Festivali düzenledi

Buca Belediyesi, Kırklar Mahallesi'nde düzenlenen 1. Kırklar Kavun Festivali'nde çiftçilere destek verdi. Festivalde en iyi kavun yetiştiricisi de seçildi.

26.08.2024 12:17
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, 1. Kırklar Kavun Festivali düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çiftçimiz,  ürünlerini satarken küçük bir coğrafyaya sıkışıp kalmasın istiyoruz. Daha çok üretsin, daha çok tüketiciyle buluşsun, daha çok kazansın istiyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin yegane amacı da budur" dedi.

Buca Belediyesi, Kırklar Mahallesi'nde 1. Kırklar Kavun Festivali'ni düzenledi. Kırklar Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, ilçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftçiye her koşulda destek

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin değerlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak, ilçeyi önce İzmir'de sonra tüm Türkiye'de daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Üreticilerin kendilerinin baş tacı olduğunu ifade eden Başkan Görkem Duman, tüm zorluklara rağmen üretime devam eden çiftçilerin her koşulda yanında olacaklarını söyledi.

Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bereketli topraklardan sofralarımıza gelen, Buca'nın eşsiz tarımsal değerleri; üzümü, bardacığı, zeytini, elbette ki kavunu. Tüm bu değerlerimizi unutmamak, unutturmamak bizim görevimizdir. Bu açıdan bugün burada üreticilerimiz ile beraber olmak bizler için çok kıymetlidir. Kırsalda kalan bu güzel köylerimizi yalnız İzmir değil, tüm Türkiye tanısın istiyoruz.  Kavunumuzu tanısınlar bilsinler, bardacığımızı tanısınlar, üzümlerimizi, bağlarımızı tanısınlar, Buca'nın köylerindeki güzel insanları tanısınlar, üreticilerimizi tanısınlar istiyoruz.  Çiftçimiz,  ürünlerini satarken küçük bir coğrafyaya sıkışıp kalmasın istiyoruz. Daha çok üretsin, daha çok tüketiciyle buluşsun, daha çok kazansın istiyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin yegane amacı da budur."

En iyi kavun yetiştiricisi seçildi

Festivalde, sanatçılar Zeynep İlhan, Ömer Faruk Özcan, Mehmet Şekercioğlu, Kaan Güven ile Grup Laçin sahne aldı. Gün boyu keyifli dakikaların yaşandığı festivalde kurulan üretici pazarı da büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca, en iyi kavun yetiştiricisi yarışması yapıldı. Yarışmada, üreticilerden Hüseyin Sezer birinci, Rüveyde Akay ikinci, Ertuğrul Özçiftçi üçüncü olarak ödüllendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi 1. Kırklar Kavun Festivali düzenledi - Son Dakika

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