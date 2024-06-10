Buca Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri düzenledi

Buca Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Yaşadığımız ekosistemin sürdürülebilirliği için özenle çalışıyoruz' dedi. Etkinlikler arasında geri dönüşüm defilesi, çocuk tiyatrosu ve çevre bilgilendirme stantları yer aldı.

10.06.2024 11:23  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR) Buca Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yaşadığımız ekosistemin sürdürülebilirliği için özenle çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. "Her Güne Bir Atık" projesi kapsamında ilçedeki okulları ziyaret eden belediye ekipleri, çocukların getirdiği geri dönüştürülebilir atıkları topladı; atık getiren öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Geri dönüşüm defilesi düzenlendi

Hasanağa Bahçesi'nde ise Çevre Şenliği düzenlendi. Şenlikte, Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları'nın minik öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları defile izleyicilerden büyük alkış aldı. Buca Çınar Anaokulları öğrencilerinin jimnastik gösterileri ve atık malzemelerden yaptıkları tasarımlar da şenliğe renk kattı. Şerif Tikveşli ve Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri şenlik meydanında Anadolu rüzgarı estirdi. Alanda açılan stantlarda çocukların geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları ürünler sergilendi; çevre koruma ve atık yönetimi ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Atık malzeme getirenlere de bez çanta ve tohumlu kalem gibi hediyeler verildi.

Çocuk tiyatrosu sahnelendi

Etkinlikler, 9 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda sahnelenen "Geri Dönüşüm Gerekli midir?" isimli çocuk tiyatro oyunu ile sona erdi.

"Yerel yönetimlere çok iş düşüyor"

Sürdürülebilir bir çevre için yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çevre konusunda farkındalığı artırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek için bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli noktalara kurduğumuz kumbaralar ile atık kıyafetleri topluyoruz. Atık yağları ve pilleri topluyoruz. Geri dönüşüme daha fazla atık malzemenin katılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

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