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(İZMİR) - Buca Belediyesi'ne bağlı Çınar Anaokulları 2024 – 2025 yılı eğitim öğretim dönemine güçlendirilen eğitim sistemi ve yenilenen çehresi ile merhaba diyecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı çocukların okul öncesi eğitimini en uygun koşullarda almalarını sağlamak için özenle çalıştıklarını belirtti.

Her gelir düzeyinden anne babanın çocuğuna sağlıklı koşullarda, güvenli ve ekonomik okul öncesi eğitim hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Çınar Anaokulları yeni döneme hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta kapılarını yeniden açacak olan okullarda tadilat çalışmaları ve bahçe düzenlemeleri son hızıyla devam ediyor. 3- 6 yaş grubuna hizmet veren anaokullarında bu sene eğitim sisteminde de değişikliklere gidilecek. Yeni dönemde, veli ve öğretmen iletişiminin daha etkin olduğu, İngilizce ders saatinin artırıldığı, çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüp çalışmalarının yer aldığı güçlü bir sistem uygulanacak.

Eğitim sistemi güçlendirildi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Çınar Anaokulları'nda fiziksel şartların daha da iyileştirilerek yeni döneme hazır hale getirileceğini söyledi. Başkan Duman yeni eğitim uygulamaları ile ilgili bilgi vererek "Çocuklarımızın becerilerini keşfederek kendilerini geliştirmelerini sağlayan etkin ve daha verimli bir sisteme geçiyoruz. Bu dönem İngilizce dil eğitimi üzerinde önemle dururken açtığımız kulüpler ile çocukların kendi becerilerini keşfetmelerini sağlayacağız. Uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimler ile çocuklarımızı ilkokula tam donanımlı olarak hazırlayacağız" diye konuştu.

İngilizce ve bilim dersleri bulunuyor

Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'a bağlı olarak faaliyet gösteren Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulları'nda bu yıl 250 öğrenci eğitim alacak. Betontaş Çınar Anaokulu'nda üç olan sınıf sayısı altıya çıkarılarak öğrenci mevcudu artırılacak. Sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte toplamda 30 uzman eğitmenin yer aldığı okullarda dersler her yaş grubuna uygun eğitim setleri ile gerçekleştirilecek. "Neşeli Bilimler" dersi ile çocukların deney yaparak öğrenmesi sağlanırken 3 yaş grubu için uyku sınıfları açılacak. Bucalı minikler, okullarda İngilizce, drama, jimnastik ve spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitim alabilecek.