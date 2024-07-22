Buca Belediyesi Çınar Anaokulları Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları Yeni Döneme Hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Buca Belediyesi'ne bağlı Çınar Anaokulları, güçlendirilen eğitim sistemi ve yenilenen çehresi ile yeni döneme hazırlanıyor. Yeni dönemde, veli ve öğretmen iletişiminin daha etkin olduğu, İngilizce ders saatinin artırıldığı, çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüp çalışmalarının yer aldığı güçlü bir sistem uygulanacak.

22.07.2024 10:49  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi'ne bağlı Çınar Anaokulları 2024 – 2025 yılı eğitim öğretim dönemine güçlendirilen eğitim sistemi ve yenilenen çehresi ile merhaba diyecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı çocukların okul öncesi eğitimini en uygun koşullarda almalarını sağlamak için özenle çalıştıklarını belirtti.

Her gelir düzeyinden anne babanın çocuğuna sağlıklı koşullarda, güvenli ve ekonomik okul öncesi eğitim hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Çınar Anaokulları yeni döneme hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta kapılarını yeniden açacak olan okullarda tadilat çalışmaları ve bahçe düzenlemeleri son hızıyla devam ediyor. 3- 6 yaş grubuna hizmet veren anaokullarında bu sene eğitim sisteminde de değişikliklere gidilecek. Yeni dönemde, veli ve öğretmen iletişiminin daha etkin olduğu, İngilizce ders saatinin artırıldığı, çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüp çalışmalarının yer aldığı güçlü bir sistem uygulanacak.

Eğitim sistemi güçlendirildi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Çınar Anaokulları'nda fiziksel şartların daha da iyileştirilerek yeni döneme hazır hale getirileceğini söyledi. Başkan Duman yeni eğitim uygulamaları ile ilgili bilgi vererek "Çocuklarımızın becerilerini keşfederek kendilerini geliştirmelerini sağlayan etkin ve daha verimli bir sisteme geçiyoruz. Bu dönem İngilizce dil eğitimi üzerinde önemle dururken açtığımız kulüpler ile çocukların kendi becerilerini keşfetmelerini sağlayacağız. Uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimler ile çocuklarımızı ilkokula tam donanımlı olarak hazırlayacağız" diye konuştu.

İngilizce ve bilim dersleri bulunuyor

Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'a bağlı olarak faaliyet gösteren Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulları'nda bu yıl 250 öğrenci eğitim alacak. Betontaş Çınar Anaokulu'nda üç olan sınıf sayısı altıya çıkarılarak öğrenci mevcudu artırılacak. Sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte toplamda 30 uzman eğitmenin yer aldığı okullarda dersler her yaş grubuna uygun eğitim setleri ile gerçekleştirilecek. "Neşeli Bilimler" dersi ile çocukların deney yaparak öğrenmesi sağlanırken 3 yaş grubu için uyku sınıfları açılacak. Bucalı minikler, okullarda İngilizce, drama, jimnastik ve spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitim alabilecek.

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Çınar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Çınar Anaokulları Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Çınar Anaokulları Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement