Buca Belediyesi Diyabet Sensörü Destek Programı Başlatıyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçede yaşayan 0 - 18 yaş arası çocuk ve gençler için Diyabet Sensörü Destek Programı'nı hayata geçiriyor.

Göreve geldiklerinden bu yana sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların yanında olmayı amaçladıklarını anlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "TİP - 1 diyabet hastaları gün içinde 10 - 15 kez parmak delme işlemiyle kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, çocuk ve gençlerimiz için yorucu bir süreç ve travmalara yol açtığının farkındayız. Bu nedenle çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmesi ve ailelerinin de ekonomik olarak yanında olabilmek için Diyabet Sensörü Destek Programı'nı başlatıyoruz" dedi.

"Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı"

Fiziki yatırımları ve planlanmış projeleri bir bir hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Duman, "Ancak bir önceliğimiz daha var. O da vatandaşlarımızın, çocuklarımız sağlığı ve mutluluğu… Ülkemizde her 10 bin çocuktan birinin TİP - 1 diyabet hastası olduğu varsayılıyor. Diyabetle mücadelede gerekli tedavi ve takip süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bu destek programını başlattık. Böylece ilçemizdeki diyabet hastası çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Aile bitçesine destek

Diyabet, özellikle çocuk ve gençler arasında giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Buca Belediyesi, diyabet hastası çocukların insülin seviyelerini takip edebilmeleri için gerekli cihazlara erişim sağlamayı hedefliyor. Program, ailelerin bütçesine katkıda bulunarak sağlık hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Programa katılım koşulları

Bucalı vatandaşlara özel uygulanacak Diyabet Sensörü Destek Programı, 0 – 18 yaş aralığındaki vatandaşları kapsıyor. Projeden yararlanmak isteyenlerin, hastane raporu ile hastalığını kanıtlayarak velisi ile birlikte bizzat Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Program ile ilgili detaylı bilgiye, 0232 439 10 10 (3162 – 3163) numaralı telefondan ulaşılabilecek.